[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 건국 250주년을 기념한 인디카 자동차 경주대회인 ‘프리덤 250 그랑프리’가 다음 달 22∼23일(현지시간) 워싱턴DC 한복판에서 열린다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 백악관에서 진행된 행사 사전 시연에서 대회 일정을 소개한 뒤 “우리나라 수도에서 전례 없는 행사가 열릴 것”이라며 “미국인의 애국심과 엄청난 마력, 독창성을 보여주는 멋진 무대가 될 것”이라고 자신있게 말했다. 그는 이어 “자동차들이 펜실베이니아 애비뉴를 따라 시속 190마일(약 306㎞) 이상, 심지어 그보다 더 빠른 속도로 질주할 것”이라며 “오랫동안 기억될 장관”이자 “일생일대의 행사”가 될 것이라고 공언했다.

펜실베이니아 애비뉴는 백악관과 미국 의회를 잇는 워싱턴DC의 대표적인 대로다. 대통령 취임식 퍼레이드 등 미국의 기념비적인 행사가 열리는 상징적인 도로다.

트럼프 대통령은 올해 미 건국 250주년을 기념해 지난달에는 백악관에서 이종격투기(UFC) 행사를 여는 등 각종 스포츠 행사를 열었다. 이날도 당시 UFC 경기가 역사상 어떤 UFC 경기보다도 가장 높은 시청률을 기록했다며 대회의 성공적인 개최를 자화자찬했다. 그는 이번 인디카 대회 역시 같은 종류의 경기 가운데 가장 높은 시청률을 기록할 것이라 기대했다.

이날 행사를 소개하면서 선수들은 레이스카의 타이어를 교체하는 ‘피트스톱’ 시연 등으로 인디카 자동차 경주 대회의 한 장면을 재현하기도 했다.