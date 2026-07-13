‘사업비 4119억원’ 평택고덕 A-70BL 확보

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설은 평택고덕 A-70BL 민간참여 공공주택건설사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 13일 밝혔다.

평택고덕 A-70BL 사업은 한국토지주택공사(LH)가 발주한 곳으로 총사업비 4119억원 규모로 추진 중이다. DL건설은 그 중 지분 51%를 보유한 컨소시엄 대표사로 참여했으며 컨소시엄에는 계룡건설·남광토건·제일건설·고덕종합건설·이에스아이가 함께 한다. 6만662㎡ 부지에 전 세대 전용면적 84㎡로 구성되며 지하 2층~지상 최고 27층, 10개 동, 총 1225세대 규모로 완성될 예정이다.

올해 12월 착공에 들어가 2029년 하반기 준공이 목표다.

DL건설은 2025년 광명시흥 S2-4BL·S2-6BL 민참사업에 이어 컨소시엄 대표사 자격으로 2년 연속 LH 민참사업 수주를 따냈다. 2026년 부산도시공사 에코델타시티 1BL과 인천도시공사의 검암 S-2BL 사업에 컨소시엄으로 참여한 것을 포함하면 민참사업 수주로는 네 번째다.

고덕국제신도시의 첫 e편한세상 브랜드가 적용될 평택고덕 A-70BL은 공공분양 방식으로 공급될 예정이다. 단지는 약7350평 규모의 센트럴파크를 중심으로 공원과 일상이 하나로 이어지는 ‘파크커넥트 라이프’를 선보인다. 모든 세대에서 공원 조망을 누릴 수 있도록 설계됐으며 120m의 넓은 동간 거리를 선보일 예정이다.

DL건설 관계자는 “이번 평택고덕 A-70BL 우선협상대상자 선정은 민참사업에서 인정받은 사업수행 역량과 e편한세상 브랜드 프리미엄을 바탕으로 한 기술력을 다시 한번 입증한 결과”라며 “앞으로도 민참사업에 적극 참여해 브랜드 가치와 입지를 강화해 안정적인 수주 기반을 확대하겠다”고 말했다.

한편 DL건설은 최근 한국기업평가로부터 기업신용등급(무보증사채) ‘A-(안정적)’을 획득하며 6년 연속 A- 등급을 유지하는 모습을 보였다.