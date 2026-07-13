13일 오전 10시 ‘동남아·괌·국내선’ 오후 2시 ‘일본·중화권’ 순차 오픈 16일까지 진행…추가 결제 할인·제휴 혜택 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 연중 최대 특가 프로모션인 ‘진마켓’을 오픈했다고 13일 밝혔다.

이번 진마켓은 오는 16일까지 나흘간 진행되며, 탑승 기간은 오는 10월 25일부터 내년 3월 27일까지의 ‘얼리버드편’과 7월 13일부터 10월 24일까지의 ‘출발 임박편’으로 구성됐다. 국제선의 경우 할인가가 자동으로 표출되며 국내선은 프로모션 코드 입력을 통해 할인 적용을 받을 수 있다.

진에어는 고객들의 원활한 예매 편의를 위해 첫날 판매 시점을 권역별로 구분했다. 오전 10시에는 동남아와 괌·국내선 노선이, 오후 2시에는 일본과 중화권 노선이 순차적으로 열린다. 출발 임박편은 오전 10시에 국내와 국제 모두 일괄 오픈된다.

이번 진마켓에는 최대 96% 운임 할인이 적용되며, 주요 노선별 편도 총액 최저 운임은 ▷인천~도쿄(나리타) 12만5000원 ▷인천~세부 15만5400원 ▷부산~오사카 8만4900원 ▷부산~타이베이 11만5000원 ▷제주~홍콩 12만원 ▷김포~제주 3만6100원 등이다. 항공 총액 운임은 공항세 및 유류할증료가 포함된 금액으로 예매 시점에 따라 변동될 수 있다.

특가 운임과 함께 보다 풍성해진 결제 및 제휴 혜택도 만나볼 수 있다. 카카오페이,네이버페이, 삼성카드, Visa 등 결제수단별 추가 할인이 제공되며 진에어 회원 대상 ‘뷰티 트래블백’ 증정, ‘몽키트래블’ 여행상품 최대 20% 할인 등 여행에 도움이 되는 다채로운 혜택들이 마련됐다.

진에어 관곈자는 “올해 마지막 진마켓인 만큼 가장 많은 노선에서 최대 할인율이 적용된 항공권을 준비했다”며 “특가 운임에도 15㎏ 무료 위탁 수하물을 기본으로 제공하는 것은 물론 추가 결제 할인과 제휴 혜택까지 알차게 누릴 수 있는 이번 기회를 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.

한편, 진에어는 최근 담백한 ▷후라이드 치킨 ▷매콤달콤 양념치킨 ▷치즈 듬뿍 콤비네이션 피자 ▷매콤새콤 골뱅이 비빔국수 등 사전 주문 기내식 신메뉴 4종을 선보이는 등 고객들의 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.