담양군농업회의소, 13일부터 31일까지 정책간담회

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군농업회의소(회장 이문태)는 농업인의 현장 의견을 듣고 농업정책 발전 방향을 모색하기 위해 13일부터 31일까지 관내 12개 읍면을 순회하며 정책간담회를 연다.

이번 간담회는 민선 9기 출범에 맞춰 농업예산 확대와 신규 농업정책 발굴에 농업인의 목소리를 반영하기 위해 마련됐다.

농업회의소는 간담회를 통해 농업인이 현장에서 겪는 애로사항과 정책 제안을 직접 듣고, 수렴한 의견을 농업정책에 반영할 수 있도록 관계 부서와 공유할 계획이다.

간담회에는 국립농산물품질관리원도 참여, 공익직불제 준수사항과 친환경 농업 실천 교육을 진행해 농업인의 제도 이해를 높이고 현장 실천을 돕는다.

참여를 희망하는 농업인은 담양군 농업회의소(전화 061-383-5186) 또는 해당 읍면 사무소로 문의하면 된다.

이문태 회장은 “이번 간담회는 농업인의 생생한 현장 의견을 듣고 지역 농업의 과제를 함께 논의하는 자리”라며 “많은 농업인이 참여해 현장의 어려움과 필요한 정책을 적극적으로 제안해 주시길 바란다”고 말했다.