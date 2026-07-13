[헤럴드경제=민성기 기자] 박지영 스포츠 아나운서가 구자욱 프로야구 삼성 라이온즈 선수와의 인터뷰 과정에서 불거진 논란에 대해 사과했다.

박지영 아나운서는 12일 자신의 SNS에 “지난 화요일 있었던 구자욱 선수 MVP 인터뷰와 관련해 불편함을 느끼신 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”는 내용의 사과문을 올렸다.

앞서 박 아나운서는 지난 7일 LG 트윈스와 삼성의 경기에서 구자욱이 MVP로 선정되자 올스타전 팬 투표와 관련한 질문을 건넸다.

당시 구자욱에게 올스타전 베스트 12 선정과 관련 “올스타에 뽑히고 보니까 최소한의 노력도 안 하고 얼굴로 밀어붙여 베스트 12에 선정됐다는 이야기가 있더라”는 취지로 질문했다. 이를 두고 선수의 노력과 성과를 외모로만 평가했다는 지적이 나오며 논란이 됐다.

박 아나운서는 또한 인터뷰 과정에서 외야수 부문에서 경쟁했던 두산 베어스 정수빈 선수도 언급했는데, 공식 인터뷰에서 다른 선수를 비교 대상으로 삼은 질문도 부적절했다는 비판도 나왔다.

박 아나운서는 사과문에서 “올스타전을 앞두고 같은 팀에서 뛰게 된 동 포지션의 두 선수에 대해 캐주얼하고 유쾌하게 이야기하려고 했으나 저의 미숙한 질문과 표현으로 불편함을 드렸다”면서 “퍼포먼스에 대해서도 재밌게 웃으며 얘기하고자 했던 것 역시 제 배려가 부족했다”고 고개 숙였다.

이어 “퍼포먼스에 대해서도 재밌게 웃으며 얘기하고자 했던 것 역시 의도와 별개로 선수와 팬들에 대한 저의 배려가 부족했다고 생각한다”며 “무엇보다 인터뷰에 응해주신 구자욱 선수와 인터뷰 중 언급된 정수빈 선수에게도 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 전했다.

그러면서 “이번 일을 계기로 인터뷰어로서 가져야 할 책임과 태도를 깊이 돌아보고 있다. 같은 일이 반복되지 않도록 표현 하나에도 신중을 기하고 세심하게 준비하겠다”고 덧붙였다.