초고압 전력망 수요 증가에 글로벌 협력 마련 대한전선 호주법인 방문, 프로젝트 살펴 김대헌 사장, 현장 행보 속도 “미래사업 강화”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김대헌 호반그룹 기획총괄사장이 호주를 찾아 글로벌 데이터센터·전력 인프라 기업들과 협력 방안을 논의했다. 인공지능(AI) 산업 성장과 에너지 전환으로 전력망 수요가 확대되는 오세아니아 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

호반그룹은 김대헌 사장이 지난 6일부터 일주일가량 호주를 방문해 글로벌 파트너 및 주요 고객사와 사업 협력 방안을 논의하고, 대한전선 호주법인과 사업 현장을 점검했다고 13일 밝혔다.

이번 현장경영은 AI 데이터센터와 전력망 투자 확대에 대응해 글로벌 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 호반그룹은 대한전선과 함께 글로벌 전력 인프라 시장을 공략하고 있다.

김 사장은 호주 시드니에서 글로벌 데이터센터 개발·운영 기업인 에어트렁크(AirTrunk) 경영진과 만나 데이터센터 전력 인프라 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 양측은 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 구축 수요와 향후 추진 예정인 사업 정보를 공유하고, 중장기 협력 가능성을 논의했다.

이어 김 사장은 호주 최대 송전 전력청인 트랜스그리드(Transgrid) 관계자들과 만나 대한전선이 최근 수주한 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트의 추진 방향과 세부 계획을 논의했다. 호주 전력망과 재생에너지 시장 변화에 대한 의견도 나누며 협력 관계를 강화하기로 했다.

김 사장은 대한전선 호주법인도 방문했다. 그는 사업 운영 현황과 주요 프로젝트 추진 상황을 보고받고, 오세아니아 지역의 전력 수요 증가에 따른 시장 전략을 점검했다. 사업 현장에서는 공정과 품질 관리 현황을 살피고 임직원들을 격려했다.

김 사장은 글로벌 사업 경쟁력 강화를 위해 주요 해외 거점을 직접 찾는 현장경영을 이어가고 있다. 올해 초에는 당진공장을 찾아 생산 역량과 미래 설비 투자를 점검했다. 지난 5월에는 덴마크와 네덜란드를 방문해 글로벌 재생에너지 기업과 협력 확대 및 유럽 시장 전략을 논의했다.

오세아니아는 대한전선의 핵심 전략 시장 중 하나다. 대한전선은 2004년 케이블 공급을 시작으로 호주와 뉴질랜드 시장에서 다양한 프로젝트를 수행해왔다. 최근 호주 내 데이터센터 투자가 늘면서 초고압 전력망 구축 수요도 커지고 있다.

호반그룹과 대한전선은 이 같은 시장 성장세를 바탕으로 오세아니아 전력 인프라 사업을 적극 확대한다는 계획이다.

김 사장은 “AI 산업의 성장과 에너지 전환으로 글로벌 전력 인프라 시장이 빠르게 변화하고 있다”며 “수준 높은 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 글로벌 고객과의 협력을 더욱 확대하고, 미래 성장사업의 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

김 사장은 지난 5월에도 덴마크와 네덜란드를 찾아 글로벌 에너지 기업 경영진과 잇달아 면담했다. 대한전선 유럽본부에서는 현지 사업 현황을 점검하고, 글로벌 재생에너지 기업들과 협력 확대 방안을 모색했다.