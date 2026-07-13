명품·관광 수요·랜드마크 전략 삼박자 中 줄고 美 늘고…외국인 국적도 다변화 점포별 차별화·글로벌 마케팅 강화 전략

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계백화점이 올해 상반기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 증가한 5800억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

상반기 외국인 매출은 역대 최대 규모다. 특히 지난해 연간 외국인 매출이 약 6500억원이었던 점을 고려하면 상반기에만 지난해 실적의 90%를 달성했다. 현재 추세를 이어간다면 연간 외국인 매출 1조원을 처음 달성할 가능성이 높다.

외국인 고객의 국적도 다변화됐다. 2019년 77.5%에 달하던 중국 고객 비중은 올해 상반기 48.5%로 낮아졌다. 같은 기간 미국은 1.1%에서 19.1%로, 동남아 등 그 외 아시아 국가는 4.4%에서 14.9%로 비중이 커졌다.

소비 영역도 확대됐다. 외국인 고객들의 명품 매출이 전년 동기 대비 129.3% 증가한 가운데 남성 패션(110.0%)·여성 패션(89.4%)·화장품(87.3%)·F&B(62.9%) 매출이 뛰었다. K-패션과 K-뷰티·미식 등 한국 라이프스타일 전반에 대한 관심이 높아지면서 쇼핑 수요가 다양해졌다. 외국인 전용 멤버십 프로그램 가입자 수는 120여개국 30만명을 넘어섰다.

점포별로는 본점이 명동 상권을 기반으로 외국인 집객력을 높이고 있다. 본점 외벽 초대형 미디어 파사드 신세계스퀘어에서는 BTS·보이넥스트도어 등 K-팝 콘텐츠를 선보였다. 강남점에는 반포한강공원·세빛섬·JW메리어트 호텔 등 관광 인프라가 맞물리며 120여개국 외국인 고객이 방문하고 있다.

센텀시티는 부산항 크루즈 입항 확대와 관광 수요 증가에 힘입어 올해 상반기 외국인 매출이 전년 대비 230% 증가해 대표 점포 중 가장 높은 신장률을 기록했다.

신세계백화점은 하반기 한국관광공사·서울관광재단·한국방문의해위원회 등과 협업해 글로벌 고객 유치에 나선다. 미주·유럽·대만을 대상으로 관광 마케팅을 강화하고, 대만 최대 여행 박람회인 ITF 박람회에도 참가한다. 중국·동남아·일본·대만 고객을 겨냥한 프로모션도 확대한다. 유니온페이·알리페이·라인페이·JCB 등 글로벌 결제 플랫폼과의 협업도 강화한다.

박주형 ㈜신세계 대표이사 사장은 “신세계백화점이 K-쇼핑·미식·콘텐츠를 한 곳에서 경험하는 글로벌 관광 목적지로 성장했다”며 “강남점과 명동의 본점, 부산의 센텀시티점 등 차별화된 점포 경쟁력과 압도적인 브랜드 차별화로 K-쇼핑 랜드마크 위상을 이어갈 것”이라고 말했다.