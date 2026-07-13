[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경주 전역에 폭염경보가 발효되면서 경주시가 비상 1단계를 발령하고 폭염 대응에 총력을 기울이고 있다.

13일 경주시에 따르면 시는 지난 11일 오전 경주 중북부 지역에 내려진 폭염경보가 같은 날 오후 경주 전역으로 확대되자 즉시 비상근무 체계를 가동하고 전 부서 협업 대응에 돌입했다.

비상근무에는 안전정책과 상황관리총괄반을 비롯한 13개 협업기능반과 전 읍·면·동 공무원이 참여해 폭염 취약지역과 취약계층 보호, 현장 대응 상황 등을 집중 점검하고 있다.

시는 시민들에게 폭염 행동요령을 신속히 알리기 위해 하루 두 차례 396개 마을방송을 실시하고, 하루 한 차례 재난문자를 발송하는 등 홍보 활동도 강화했다.

이와 함께 폭염특보와 국민행동요령, 한낮 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취 등 폭염 피해 예방수칙을 지속적으로 안내하며 시민들의 안전의식 제고에 나서고 있다.

도심 열섬현상 완화를 위한 살수차 운영도 확대했다. 살수차 6대를 투입해 강변로와 원화로, 산업로, 태종로, 동대로 등 주요 6개 노선 59㎞ 구간에서 하루 3차례 물을 살포하며 노면 온도를 낮추고 있다.

폭염저감시설과 무더위쉼터 운영도 강화했다. 시는 고정형 그늘막과 스마트 그늘막, 쿨링포그 등 폭염저감시설 187곳을 운영 중이며, 무더위쉼터 208곳도 시민들에게 개방하고 있다.

특히 폭염경보 발효에 맞춰 행정복지센터를 무더위쉼터로 추가 지정해 오전 9시부터 오후 10시까지 운영하며 시민들이 더위를 피할 수 있도록 했다.

주낙영 경주시장은 “시민들께서도 한낮 야외활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취하는 등 폭염 행동요령을 실천해 건강과 안전을 지켜주시길 바란다”고 말했다.