[헤럴드경제=채상우 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI가 애플로부터 영업비밀 탈취 의혹으로 피소 소식에 일론 머스크 스페이스X 최고경영장(CEO)가 샘 올트몬 오픈AI CEO를 공개 저격했다.

이들의 계속된 진흙탕 설전에 유저들은 “차라리 격투기로 붙으라”며 일종의 밈까지 생성하고 있다.

머스크는 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 오픈AI가 이직자를 통해 애플의 기밀을 빼내 소송을 당했다는 보도를 공유하며 “그들은 이 범죄를 저지르기 위해 정말 큰 노력을 기울였다”고 비판했다.

그는 올트먼을 ‘스캠(Scam·사기) 올트먼’이라고 부르며 “그는 사기를 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸다”고 조롱했다. 이어 올트먼이 “나는 이 일을 사랑하기 때문에 한다”고 말하는 장면을 올리며 “‘이 일’이란 사기를 뜻한다”며 “그는 말 그대로 누구보다 사기 치는 걸 좋아하는 사람”이라고 비난했다.

원래 해당 발언은 올트먼이 2023년 5월 미국 연방 상원 청문회에서 연봉과 지분 없이 오픈AI CEO를 맡고 있다며 한 증언의 일부였지만, 머스크는 이를 비판 소재로 활용했다.

머스크의 공세에 올트먼은 머스크를 ‘홈보이(homeboy)’라고 낮춰 부르며 “공개시장 투자자들에게 우주 데이터센터라는 ‘떴다방’을 팔아먹는 건 당신”이라고 반격했다.

이는 머스크가 스페이스X와 AI 자회사 스페이스XAI를 통해 위성 궤도 데이터센터 구축 계획을 내세워 기업 가치를 높이고 있는 점을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 올트먼은 이전에도 우주 데이터센터 구상의 현실성에 의문을 제기한 바 있다.

두 사람은 오픈AI 공동창업자로 한때 가까운 관계였지만, 이후 오픈AI 운영 방향을 둘러싸고 갈등을 빚어왔다.

머스크는 올트먼이 오픈AI를 비영리로 운영하겠다는 약속을 어기고 영리 법인으로 전환하는 등 자신을 속였다며 소송을 제기했다. 그러나 법원은 최근 머스크가 법정 제소 기한을 넘겼다며 그의 청구를 기각했다.