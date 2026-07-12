이준석 “국힘에서 접근해 이상한 마음 품어” 주진우 “경찰 조사 과정을 어떻게 모르나”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이준석 개혁신당 대표는 자당 소속으로 부산시장 선거에 나왔던 정이한 전 후보가 이른바 ‘피습 자작극’ 혐의로 구속된 것을 두고 국민의힘이 공세를 펴자 “이번 선거에서 국민의힘에서 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다”고 12일 받아쳤다.

이 대표는 전날 밤부터 이날까지 잇따라 올린 SNS를 통해 “정이한은 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람”이라면서 이같이 주장했다.

그는 “적반하장을 용납할 생각이 없다. 국민의힘에서 누가 정이한에게 접근해서 그에게 이상한 마음을 품게 했는지 몰라서 말 안 하는 게 아니다”라며 “만약에 모 후보 캠프에서 정이한에게 이상한 제안을 했으면 귀하들은 끝장이다”라고 언급했다.

그는 또 부산시장 선거에서의 보수 후보 단일화 문제와 관련, “개혁신당은 당 방침상 어느 후보도 단일화 협의에 응하지 못하게 했다”면서 “그러면 정 전 후보가 단일화에 나설 결심을 하게 된 계기는 어느 쪽에서 누가 만들었고, 확신하게 된 시점에 무슨 일이 있었는지는 저희도 어렴풋이 사후에 들어 조각조각을 맞춰 알고 있다”고 말했다.

이에 대해 국민의힘 박형준 부산시장 후보 상임선거대책위원장을 지낸 주진우 의원은 이날 페이스북 글에서 “이준석 개혁신당 대표가 국민의힘 공작설을 제기했다”며 “속은 부산 유권자들을 더 화나게 하는 적반하장”이라고 힐난했다.

그는 “4월 27일 정이한의 자작극이 있었고, 5월 19일 이기인 사무총장이 연락했는데 정이한과 장기간 연락이 두절됐다. 그 무렵 전후로 경찰에서 정이한이 범행 일체를 자백했다”면서 “개혁신당 당직자들이 캠프에 상주 중인데, 경찰 조사 과정을 어떻게 모를 수 있느냐”고 의문을 제기했다.

그러면서 “이준석 대표 주장처럼 국민의힘이 정이한 자작극을 알았다면 즉시 공개했을 것이다. 정이한의 표 갈라치기를 도울 이유가 전혀 없다”면서 “이 대표는 물타기 하지 말고, 즉시 아는 사실을 공개하기 바란다”고 요구했다.

부산 경찰을 향해서는 “정치 경찰은 정이한의 자백을 받고도 선거에 완주하도록 구속 수사와 공표를 미뤘다”면서 “정이한이 완주하면 민주당 전재수 후보가 유리하기 때문”이라고 맹비난했다.

앞서 주 의원은 경찰이 정이한 후보의 피습 자작극을 알면서도 숨겼다면서 “담당 경찰 지휘 라인에 대해 직권남용, 직무 유기, 공직선거법 위반 등 혐의로 형사 고발하겠다”고 밝힌 바 있다.

이기인 개혁신당 사무총장은 페이스북에서 “정이한 후보의 공천은 개혁신당의 책임이다. 그 책임을 회피하지 않겠다”면서도 “무리한 정치공세로 사실을 왜곡하는 분들이 있다”고 주장했다.

이 사무총장은 “우리 당 소속의 부산시의원이 없는데도 5월 20일 회견장을 부산시의회로 잡을 수 있었던 것만 봐도, 누구와 소통하며 준비한 일인지 답이 나오지 않나”라며 “저희 당 내부에서 일어난 일이기에, 단일화를 빙자해 후보 뺏기를 시도했던 국민의힘에 대해 그동안 일절 언급하지 않았다. 그게 도리이기 때문”이라고 강조했다.