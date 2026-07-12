[헤럴드경제=신대원 기자] 통일부는 12일 동해상에서 경비임무 수행중이던 해군 함정에서 병사 1명이 실종된 것과 관련해 동해 북방한계선(NLL) 이북지역으로 표류 가능성이 있다며 북한 측에 수색과 송환 협조을 요청했다.
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입력 2026-07-12 16:40:31
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[헤럴드경제=신대원 기자] 통일부는 12일 동해상에서 경비임무 수행중이던 해군 함정에서 병사 1명이 실종된 것과 관련해 동해 북방한계선(NLL) 이북지역으로 표류 가능성이 있다며 북한 측에 수색과 송환 협조을 요청했다.
SK하이닉스 ADR 효과에…재경부 “하반기 환율 안정 기대”
[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 올해 하반기 원·달러 환율이 경상수지 흑자 확대 등 우리 경제의 기초체력을 반영하며 점차 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망했다. 특히 SK하이닉스의 대규모 미국주식예탁증서(ADR) 발행에 따른 달러 유입이 원화 강세 요인으로 작용할 것으로 내다봤다. 문지성 재정경제부 국제경제관리관(국제차관보)은 12일 연합뉴스와의 통화에서
“애 아빠가 화가 많이 났어요”…하이닉스 급락에 “환불해달라” ‘밈’ 확산·목표가 185만원 전망도
[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성전자를 제치고 국내 시가총액 1위에 올랐던 SK하이닉 주가가 연일 큰 폭으로 하락하면서, 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 특히 SK하이닉스 목표주가를 현재 주가에도 못 미치는 185만원으로 제시한 보고서가 나와 사실상 ‘매도’ 의견이라는 분석이 나온다. 각종 온라인 커뮤니티에는 하이닉스 환불 관련 밈이 잇따르고 있다. 지난 8일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘우리 애아빠가 화가 많이 났어요. 하이닉스 환불 좀 부탁해요’라는 글이 올라와, 투자자들의 공감을 얻고 있다. 글에는 “안녕하세요. 최태원 회장님, 하이닉스 주식 아직 안 뜯은 새건데 환불 가능할까요? 우리 애 아빠가 화가 많이 났어요. 환불 좀 부탁드려요”라고 적혀 있다. 그 아래에는 “환불 안해줘도 되니까 300으로 다시 맞춰줘요”라는 댓글이 달렸다. SK하이닉스 투자자로 예상되는 이가 농담 삼아 올린 이와 비슷한 글은 스레드에도 올라왔다. 이는 넷플릭스 시리
백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.