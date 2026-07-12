헤럴드경제 속보
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[헤럴드경제=신대원 기자] 통일부는 12일 동해상에서 경비임무 수행중이던 해군 함정에서 병사 1명이 실종된 것과 관련해 동해 북방한계선(NLL) 이북지역으로 표류 가능성이 있다며 북한 측에 수색과 송환 협조을 요청했다.


shindw@heraldcorp.com