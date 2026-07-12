경비임무 수행 중이던 호위함 승선한 일병 0~2시께 함정 실내통로에서 마지막 목격

[헤럴드경제=신대원 기자] 동해 북방한계선(NLL) 인근에서 해군 함정에 탄 병사 1명이 실종돼 군당국이 수색 중이다.

실종 및 수색 사실은 북한 측에도 통지한 것으로 알려졌다.

해군은 12일 “오늘 오전 동해 거진 동방 50여㎞ 해상에서 경비임무 수행 중인 해군 함정 승조원(병사) 1명이 실종됐다”고 밝혔다.

해군은 이어 “현재 해경과 합동으로 함정과 항공기를 투입하여 실종자를 탐색 중”이라며 “조업 중인 어선과 인근 상선 등에도 상황을 전파하고 수색을 협조하고 있다”고 설명했다.

실종 병사는 호위함에 승선한 일병으로 알려졌다.

해당 병사는 이날 오전 0∼2시 사이 함 내부 순찰을 맡았던 당직자에 의해 함정 실내통로에서 마지막으로 목격된 것으로 전해졌다.

이후 오전 8시 당직근무에 해당 병사가 나오지 않으면서 실종 사실이 알려지게 됐다.

해군은 해경과 함께 함정 10여 척과 여러 대의 항공기를 투입해 수색 중이다.

실종 및 수색은 북한이 수신 가능한 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 통지된 것으로 알려졌다.

안규백 국방부 장관은 보고를 받고, 최대한 신속하고 안전하게 실종자를 구조할 수 있도록 최선을 다하라고 지시했다.

또 해경 등 유관기관과도 적극적인 공조체계 유지를 지시했다.