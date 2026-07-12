“애 아빠가 화가 많이 났어요”…하이닉스 급락에 “환불해달라” ‘밈’ 확산·목표가 185만원 전망도

[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성전자를 제치고 국내 시가총액 1위에 올랐던 SK하이닉 주가가 연일 큰 폭으로 하락하면서, 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 특히 SK하이닉스 목표주가를 현재 주가에도 못 미치는 185만원으로 제시한 보고서가 나와 사실상 ‘매도’ 의견이라는 분석이 나온다. 각종 온라인 커뮤니티에는 하이닉스 환불 관련 밈이 잇따르고 있다. 지난 8일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘우리 애아빠가 화가 많이 났어요. 하이닉스 환불 좀 부탁해요’라는 글이 올라와, 투자자들의 공감을 얻고 있다. 글에는 “안녕하세요. 최태원 회장님, 하이닉스 주식 아직 안 뜯은 새건데 환불 가능할까요? 우리 애 아빠가 화가 많이 났어요. 환불 좀 부탁드려요”라고 적혀 있다. 그 아래에는 “환불 안해줘도 되니까 300으로 다시 맞춰줘요”라는 댓글이 달렸다. SK하이닉스 투자자로 예상되는 이가 농담 삼아 올린 이와 비슷한 글은 스레드에도 올라왔다. 이는 넷플릭스 시리