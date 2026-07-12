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[헤럴드경제=윤호 기자] 해군은 12일 오전 동해 거진 동방 50여km 해상에서 경비임무 수행 중이던 해군 함정 승조원(병사) 1명이 실종됐다고 빍혔다.

해군은 현재 해경과 합동으로 함정과 항공기를 투입해 실종자를 탐색하고 있다. 아울러 조업 중인 어선, 인근 상선 등에도 상황을 전파하고 수색 협조를 구하고 있다.


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