매주 화요일부터 토요일 오전 9시부터 오후 8시까지…스터디·휴식·놀이 등 다양한 활동 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 지난 10일 ‘개봉3동 청소년카페’에서 개소식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다.

개봉로11길 55-16에 위치한 ‘개봉3동 청소년카페’는 연면적 346.58㎡ 규모로, 지상 3~4층에 조성된 스터디와 휴식, 놀이, 프로그램 활동 등을 한 공간에서 이용할 수 있는 청소년 중심 복합공간이다.

이날 개소식은 청소년 축하공연을 시작으로 개회, 내빈 소개, 경과보고, 축사, 개소 세리머니, 제막식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

특히 개소 세리머니는 청소년이 미래 사회를 살아가는 데 필요한 창의력, 비판적 사고, 의사소통, 협업, 사회정서, 진로개발 등 6대 핵심 역량을 주제로 진행돼 ‘개봉3동 청소년카페’가 청소년의 주도적인 성장을 지원하는 공간이라는 의미를 참석자들과 함께 나눴다.

3층은 목표를 세우고 배움을 키워가는 ‘성장이룸’, 친구들과 생각을 나누고 함께 해결하는 ‘가치이룸’, 편안하게 머물며 마음을 쉬어가는 ‘온기이룸’ 등 학습과 소통, 휴식을 위한 공간으로 구성됐다.

4층은 상상을 현실로 만들어보는 메이커 공간 ‘상상이룸’, 친구들과 함께 즐기고 어울리는 ‘함께이룸’, 꿈과 끼를 펼치는 활동 공간 ‘열정이룸’ 등 청소년의 창의적 활동과 여가를 지원하는 공간으로 조성됐다.

구는 개소식을 시작으로 청소년 자치활동과 동아리 활동, 또래관계 형성 프로그램, 자기이해 프로그램, 메이커 활동 등 청소년 참여형 프로그램을 지속적으로 확대 운영할 계획이다.

개봉3동 청소년카페는 청소년 누구나 이용할 수 있는 전용공간으로, 매주 화요일부터 토요일 오전 9시부터 오후 8시까지 운영하며 월요일과 공휴일은 휴관한다.

장인홍 구로구청장은 “청소년들이 자유롭게 배우고 쉬며 다양한 활동을 통해 성장할 수 있는 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년들이 꿈과 재능을 키우고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 정책과 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.