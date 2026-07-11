[헤럴드경제=채상우 기자] 대관람차 탑승칸 추락 사고가 발생한 경주월드에서 대표 어트랙션인 ‘드라켄’이 운행 중 멈춰서는 사고가 발생했다.

11일 오전 11시쯤 경주시 보문관광단지에 있는 테마파크 경주월드에서 수직낙하 롤러코스터 ‘드라켄’이 급강하 직전 선로 위에서 멈춰 섰다.

사고 직후 경주월드 안전관리 요원들이 기기를 수동으로 조작해 탑승객 전원을 지상으로 대피시켰으며, 다행히 부상자는 없는 것으로 확인됐다.

이에 대해 경주월드 측은 선로 위 이물질로 인한 탈선을 막기 위해 설치한 안전장치가 자동으로 작동해 멈춰선 것으로 보고, 운행을 중단한 뒤 원인을 조사하고 있다.

경주월드에서는 이틀 전인 9일에도 대관람차 ‘타임 라이더’의 빈 객차 1대가 궤도를 이탈해 추락하면서 승객이 타고 있던 다른 객차와 충돌한 뒤 땅에 떨어지는 사고가 발생했다.

다행히 추락한 캐빈에는 탑승객이 없었지만 다른 캐빈에 타고 있던 관람객 5명이 병원으로 이송돼 정밀검진을 받았다.

경주시 관계자는 “경주월드 측과 협조해 사고가 발생한 정확한 원인을 파악해 후속 조치를 취하겠다”고 말했다.