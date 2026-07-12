청라 고급 골프장 베어즈베스트GC 내 위치 준공 3년, 신축 3층집…옥상 수영장·엘리베이터도 [영상=유종우PD]

[헤럴드경제=신혜원 기자] 골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 베어즈베스트 골프클럽(GC)를 아실텐데요. 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 경매로 나왔다고 합니다. 일반적인 골프빌리지와는 다른 이 주택가에는 야구선수 김광현, 전 야구선수 추신수도 산다고 하는데요. 헤럴드경제 부동산360이 직접 현장을 확인했습니다.

베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데요. 2023년 1월에 준공돼 지어진 지 3년 밖에 안 된 신축 단독주택으로, 건축면적이 324㎡(98평)이고, 대지면적은 468㎡(142평)으로 넓은 편입니다.

주택 내에는 엘리베이터도 있고, 옥상에는 수영장도 설치해 뒀다고 하는데요. 입주민이라면 베어즈베스트GC 주중 그린피 50% 할인, 골프 연습장 정기권 50% 할인 혜택도 받을 수 있다고 합니다. 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건, 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.