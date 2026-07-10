“주요 쟁점 사전 공지하도록 지시하겠다” 23일 부동산 국민 대토론회 개최

[헤럴드경제=문혜현 기자] 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일 “부동산에 대한 적정한 보유세 등 주요 쟁점들을 미리 공지하면 국민적 토론에 도움이 될 것”이라며 국민에게 의견을 내 달라고 당부했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 오는 23일 열리는 ‘부동산 국민 대토론회’와 관련해 이같이 말했다.

이 대통령은 “부동산에 대한 적정한 보유세, 실주거용 1주택과 비주거용 또는 다주택에 차이를 둘 지, 어느정도 차이가 적정한지, 초고가 실거주 주택은 별도 처리할 지, 추가 부담할 초고가주택은 얼마로 할 지, 보유세와 거래세의 관계, 보유세수의 용도 등 주요 쟁점들을 미리 공지하면 국민적 토론에 도움이 될 것”이라며 “여러분도 주요 쟁점에 대한 의견을 내 보시기 바란다”고 했다.

이어 이 대통령은 “관련 부처와 청와대 참모진에 주요 쟁점들을 뽑아 사전 공지하도록 지시하겠다”고 했다.

이 대통령은 오는 23일 국민이 직접 참여하는 부동산 국민 대토론회를 직접 주재할 예정이다. 이에 앞서 14일부터 16일까지는 국토교통부와 금융위원회, 재정경제부가 각각 공급, 금융, 세제를 주제로 공개 토론회를 개최할 예정이다.