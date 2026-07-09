[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 지난 3일 인접 지역에서 구제역이 발생함에 따라 지역내 구제역 확산 방지를 위해 우제류 전 두수를 대상으로 긴급 일제 예방접종을 실시하고 차단방역을 강화한다고 9일 밝혔다.

시는 구제역 방역대책본부를 즉시 설치하고 문경시 사격장길 20에 위치한 거점소독시설에서 축산차량에 대한 24시간 소독을 실시하고 있다.

특히 소, 돼지, 염소 등 농가에 긴급 백신접종 명령을 전파하고 4일부터 긴급접종을 실시해 8일 지역내 돼지농장 20호(5만310두)에 대한 접종을 완료했다.

또 소 701호(3만3218두), 염소 159호(6381두)에 대해서 공수의 등을 동원해 현재 접종 진행 중이며 오는 15일까지 조기에 접종을 완료할 계획이다.

이번 긴급접종 대상은 평시와 달리 유예개체 없이 전 두수 공수의 접종지원으로 실시된다. 염소는 효율적인 접종을 위해 포획단을 운영하고 있다.

김학홍 문경시장은 “우리시에 구제역이 유입되지 않도록 빈틈없는 차단방역에 총력을 기울이겠다”며 “축산농가에서도 백신 접종과 철저한 소독 등 방역 수칙 준수에 적극적으로 동참해 주시길 바란다“고 말했다.