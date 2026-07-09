국토장관 “신속 추진에 역량 집중…장마철 안전도 철저히”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한성숙 국무총리는 9일 경기도 고양시 덕양구 고양창릉 지구를 방문해 “3기 신도시 주택이 적시에 공급될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.

한 총리는 이날 주요 공급 정책 및 3기 신도시 추진 현황을 보고받고 “수도권 부동산 시장 안정을 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다”며 이같이 말했다.

아울러 “3기 신도시 입주민의 정주 여건과 직결되는 교통, 교육, 전기, 상하수도, 지역난방 등 주요 기반 시설도 주택 공급 속도에 맞춰 차질 없이 갖춰질 수 있도록 추진해 달라”고 강조했다.

동행한 김윤덕 국토교통부 장관은 이에 “수도권 주택 공급에 3기 신도시의 역할이 매우 중요한 만큼 제도 개선과 면밀한 사업 관리 등 신속한 사업 추진을 위해 모든 역량을 집중할 것”이라며 “장마철 건설 현장의 근로 안전과 건축물 안전·품질 관리도 철저히 하겠다”고 말했다.

고양창릉 지구는 서울 서부권에 위치한 대규모 택지로 보상 절차를 마무리하고 주택 건설이 진행 중이다.