전력강화위원 참고인 소환 감독 선임 절차 전면 점검 축구협 이사회도 조사 방침

[헤럴드경제=홍태화 기자] 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정의 절차적 정당성을 수사 중인 경찰이 당시 대한축구협회 전력강화위원회 관계자들에 대한 조사에 나선다.

경찰은 전력강화위원들을 참고인으로 불러 감독 선임 과정과 의사결정 절차를 확인하는 한편, 축구협회 이사회 관계자들에 대해서도 차례대로 조사할 방침이다.

서울경찰청 광역수사단은 2024년 전력강화위원으로 활동한 축구계 인사들에게 참고인 신분으로 출석해 조사받으라고 최근 통보한 것으로 전해졌다.

경찰은 홍 전 감독이 대표팀 지휘봉을 쥐는 과정이 기존 감독 선임 절차·규정에서 어긋난 부분이 없는지 등을 확인할 계획이다.당시 홍 전 감독을 1순위 후보자로 추천했던 위원회의 의사결정 과정도 다시 조사할 예정이다.

경찰은 전력강화위뿐 아니라 상위 기구인 축구협회 이사회 관계자들도 참고인으로 소환할 방침이다. 경찰은 홍 전 감독이 선임된 2024년 7월부터 관련 고발장을 접수하고 수사에 착수했으니 2년여간 결론을 내지 못했다.

이 사안을 먼저 들여다본 종로경찰서가 수사 진척을 내지 못하자 해당 사건이 이달 초 광역수사단으로 다시 배당됐다.