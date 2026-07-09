[헤럴드경제(무안)=서인주 기자] “한쪽에 치우치지 않고 통합의 취지에 맞게 균형있게 하겠습니다”

민형배 전남광주통합특별시장이 주청사 선정 시민 의견을 청취하기 위한 9일 무안청사에서 300여명의 지역민이 참석한 가운데 타운홀 미팅을 개최했다.

민형배 시장은 3개 청사 균형 활용 방침을 재확인했지만, 동부권의 행정소외 배려 요구와 서부권의 대도시 쏠림 우려 등 기존 지역별 목소리는 여전히 이견을 보였다.

민 시장은 “특별법에는 잘 아시는 것처럼 동부청사 무안청사 광주청사를 균형 있게 운영하게 돼 있다”며 “법의 정신과 통합의 취지에 맞게 청사별로 기능과 조직을 배분하고 배치하겠다”고 말했다.

그는 “동부청사는 산업 경제의 중심 미래 성장의 거점으로, 무안청사는 시민주권 생활행정 농수산 정책의 중심으로 설정하고 있다”며 “광주청사는 기관 유지 기능 정보와 조정 중심으로 설정하고 있다”고 설명했다.

하지만 권역별 입장은 팽팽하게 대립됐다.

무안 등 서부권 시민은 기관 유지 기능이 광주청사에 집중되면 대도시 쏠림 현상이 발생할 것을 우려했고, 동부권은 오랜 기간 행정 기능에서 소외됐다는 불만을 제기했다.

반면, 서부권은 “행정통합 취지가 수도권 일극체제와 지역 소멸을 막기 위해 추진된 것인데, 기능이 분산된다면 통합의 취지에 맞지 않게 된다”며 “서부권은 산업기반이 약해 지역 소멸과 균형 발전을 위해서라도 주요 기능을 무안청사에 둬야 한다”고 강조했다.

나주에서 온 한 시민은 3개 청사의 갈등 해소 차원에서 혁신도시인 나주에 전략청사를 새로 만들자고 제안하기도 했다.

행사에 앞서 ‘종전근무지 보장’과 ‘기관 유지기능 균형 배치’ 등이 적힌 피켓을 들고 침묵시위를 벌인 공무원노조도 발언권을 얻어 민 시장의 입장을 촉구하기도 했다.

민 시장은 “종전근무지를 보장하지 않겠다고 한 적 없고, 법과 원칙에 따라 하겠다고 했는데 안 믿었다”며 “기관유지 기능 분산은 시민의 삶과 공익의 관점에서 생각해야 한다. 행정 효율성에 도움되는 방향으로 검토하겠다”고 말했다.