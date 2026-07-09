- 제470회 과학기술정책포럼 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정책연구원(STEPI)은 9일 르메르디앙 서울 명동 호텔에서 ‘제470회 과학기술정책포럼’을 개최했다.

“AI시대의 공학교육혁신: 인텔리전스 기반 인재양성 전략”을 주제로 열린 이번 포럼은 AI·자동화와 피지컬 AI 확산으로 급변하는 공학 분야 인재수급 환경 속에서 공학교육 혁신의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

윤지웅 STEPI 원장은 개회사에서 “AI와 자동화가 산업과 노동의 지형을 빠르게 바꾸고 있다”며 “이제는 재료와 정보 중심의 기존 교육을 넘어, ‘인텔리전스’를 핵심 역량으로 품는 새로운 공학교육의 패러다임이 필요한 시점”이라고 강조했다.

발제에서는 엄미정 STEPI 과학기술인재정책센터장이 AI-Scientist 시대 연구자동화의 확산과 미래 연구자 양성체계 재설계 과제를, 홍광표 한국직업능력연구원 인력수급분석센터장이 노동시장·채용 데이터를 근거로 “산업은 기술지식이 아니라 인텔리전스에 주목한다”는 분석을 제시했다.

엄 센터장은 알파폴드, AI Co-Scientist 등 연구 특화 AI의 등장으로 연구생산성이 크게 확대되는 한편, 인간 연구자의 역할이 ‘Human-in-the-loop’에서 ‘Human-in-the-lead(오케스트레이터·과학적 주체성·윤리)’로 이동하고 있다고 설명했다.

김지영 한양대학교 교수는 대학 현장의 AI 활용 사례와 인텔리전스 기반 역량 프레임워크를, 김규태 고려대학교 교수가 학부생이 반도체 칩을 직접 설계·제작하는 ‘내 칩 제작 서비스(마이칩)’를 통한 초학제 AI+X 교육 사례를 각각 발표했다.

김 교수는 ETRI·서울대·DGIST 등이 협력하는 MPW 기반 플랫폼과 오픈소스 EDA를 활용해 학부생이 설계부터 실물 칩 측정까지 전 과정을 경험하도록 한 초학제 반도체 교육 사례를 공유하며, 정규·비정규 교과와 동아리·타 대학 연합을 통해 참여가 확산되고 있다고 설명했다.

발제 이후에는 황성수 한국직업능력연구원 부원장이 좌장을 맡아 종합토론이 진행됐다. 톤론에서는 AI 시대 공학인재의 필수 역량 재정의, 노동시장 수요와 교육과정의 연계, 공학교육인증·평가체계 개편 등을 논점으로, 기술지식 전달을 넘어 ‘인텔리전스’ 중심으로 공학교육을 재설계할 필요성에 대해 의견을 교환했다.