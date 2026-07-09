초등학생 3~6학년 대상, 7월 10일~21일 접수…총 200명

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 최현덕)가 7월 10일부터 관내 초등학생 3~6학년을 대상으로 ‘2026년 남양주시 미래과학캠프’참가자를 모집한다.

이번 캠프는 과학공연과 협동활동, 분야별 체험부스를 연계한 참여형 과학 프로그램이다. 시는 학생들이 과학적 사고력과 창의적 문제해결 능력을 기르고, 미래 과학기술에 대한 이해와 진로 관심을 넓힐 수 있도록 이번 캠프를 마련했다.

주요 프로그램은 ▷사이언스 매직쇼 ▷지오데식 돔 만들기 ▷과학 체험부스다. 참가 학생들은 과학 원리와 공간구조, 미래기술 활용 사례를 직접 경험하며 과학탐구 과정을 쉽고 재미있게 이해하는 시간을 갖는다.

캠프는 7월 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 1·2회차로 나눠 운영된다. 모집인원은 총 200명으로, 회차별 100명씩 선발할 예정이다.

신청은 7월 10일부터 21일까지 시 인재육성지원센터 누리집에서 가능하며, 참가자는 추첨을 통해 선정된다. 추첨 결과는 7월 22일 발표할 예정이다.

한편 시는 앞으로도 미래산업 변화를 반영한 진로체험 기회를 확대하고, 학생들이 미래역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속 추진할 계획이다.