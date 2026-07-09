[헤럴드경제=함영훈 기자] 두타산 무릉계곡과 무릉별유천지 사이에 있는 동해무릉건강숲 내 자연 친화적 물놀이터 ‘무릉 오선녀탕’이 10일부터 8월 20일까지 42일간 운영된다.

동해시 무릉오선녀탕은 청정 자연환경 속에서 가족 단위 방문객이 안심하고 이용할 수 있는 여름철 대표 물놀이 시설로, 매년 많은 이용객이 찾고 있다.

지난해 40일간 1만 8342명이 방문하며 크게 히트 친 무릉 오선녀탕은 올해 야외 풀장 5개를 비롯해 매점, 화장실, 탈의실, 포토존 등 편의 시설을 갖추고 방문객 맞이에 나선다. 운영시간은 오전 9시부터 오후 5시까지이다.

동해시는 안전하고 쾌적한 물놀이 환경 조성에 중점을 두고 물놀이 안전관리소를 운영하며 안전관리요원을 상시 배치해 사고 예방에 만전을 기할 계획이다. 또한 야외 풀장은 매일 청소하고 주 2회 수질검사를 실시하는 등 철저한 위생 관리로 이용객들이 안심하고 이용할 수 있도록 관리할 방침이다.

아울러 흡연·취사·음주·반려동물 출입을 금지하고, 오선녀탕 주변 환경 정비를 강화한다.

환경 보호와 청결한 시설 운영을 위해 방문 차량에 대해 환경관리 요금을 부과하고, 차량 1대당 10리터 종량제 봉투를 지급한다. 자발적인 쓰레기 감량과 올바른 분리배출을 유도하기 위한 조치다.

동해무릉건강숲은 사계절 자연과 휴식을 함께 즐길 수 있는 문체부-한국관광공사 공인 웰니스 관광지이다.