[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 대학입학자격시험(SAT)에서 만점을 받은 데 이어 2026년 베트남 고교 졸업시험에서 자연계열 전국 수석을 차지한 여학생이 한국과학기술원(KAIST) 진학을 택해 주목받고 있다.

9일 베트남 현지 언론에 따르면 하노이 사범대 부설 영재고 12학년에 재학 중인 호앙 흐엉 장은 2026학년도 고교 졸업시험 A01 계열(수학·물리·영어)에서 30점 만점에 29.75점을 기록하며 전국 최고 득점자에 올랐다.

이공계열을 대표하는 이 과목 조합에서 흐엉 장은 수학 9.75점, 물리 10점, 영어 10점을 받았다. 특히, 수학, 문학, 물리, 영어 네 과목 기준으로도 총점 38.25점을 받아 전국 2위를 차지했다.

그는 시험 직후 높은 점수를 받을 것으로 예상했지만 전국 최고 성적을 거둘 것까지는 생각하지 못했다고 소감을 밝혔다. 흐엉 장은 “나보다 잘하는 학생들이 많을 것이라고 생각했다”고 말했다.

학습 비결에 대해서는 지식의 본질을 이해하는 것이 중요하다고 생각한다고 강조했다. 그는 “문제에 접근할 때 주어진 조건 내에서 가능한 한 깊이 파고들려고 노력한다”며 “예를 들어 수학 공식을 단순히 베껴 쓰거나 암기하고 사용하는 대신 스스로 증명해 보려한다”고 설명했다.

흐엉 장은 고등학교 졸업 시험을 치르기 전부터 뛰어난 학업 성적으로 이름난 학생이었다. 영재고 재학 중 SAT에서 만점인 1600점을 받았고, 국제영어능력시험(IELTS)에서도 8.0을 기록했다.

또한 삼성의 청소년 STEM 인재 육성 프로그램인 ‘솔브 포 투모로우’에서 유망 인재상을 수상했으며, 삼성 장학생으로 베트남 삼성 연구개발센터의 집중 교육 과정도 수료한 것으로 전해졌다.

흐엉 장은 고등학교 졸업 시험 결과가 발표되기도 전 카이스트와 서울대학교에서 전액 장학금을 제안 받았고, 최종적으로 카이스트 컴퓨터공학과 진학을 결정했다. 그는 인공지능(AI) 분야 연구를 통해 새로운 기술 발전에 기여하는 것이 목표라고 밝혔다.

담임인 쯔엉 쫑 카인 교사는 “흐엉 장은 뛰어난 사고력과 자기주도 학습 능력을 갖춘 학생”이라며 “학업뿐 아니라 생활 태도도 성숙하고 성실해 이번 성과는 충분히 예상했던 결과”라고 평가했다.