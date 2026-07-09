한성숙 국무총리 첫 경제행사 참석 한승구 건단련 회장 “대한민국 미래 성장 견인” 건설산업 발전 유공자 107명 정부포상

[헤럴드경제=서정은 기자] 정부, 건설업계, 미래 건설인 등이 대한민국 건설산업의 미래 비전을 공유하기 위해 한 자리에 모였다.

대한건설단체총연합회는 9일 오후 3시 서울 강남구 논현동 건설회관에서 ‘2026 건설의 날’ 기념식을 개최했다. 행사는 ‘미래를 짓는 K-건설’을 주제로 열렸으며, 한성숙 국무총리가 취임 후 첫 공식 경제행사로 참석해 눈길을 끌었다.

한 총리는 건설산업이 저성장을 극복하고 미래 성장산업으로 도약할 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다는 의지를 밝혔다. 그러면서 “주택공급 확대와 스마트 건설기술 확산, 해외건설 경쟁력 강화는 물론 국민이 신뢰하는 안전한 건설현장 조성을 위한 산업 체질 개선에도 써달라”고 당부했다.

이번 행사에는 전국 건설 관련 고교생과 대학생 등 미래 건설인 350명이 참석해 눈길을 끌었다. 행사장에서는 인공지능(AI), 건설로봇, 디지털 안전관리 등 첨단 ‘미래 K-건설 특별전’도 함께 열렸다.

한승구 대한건설단체총연합회 회장은 “건설산업은 대한민국의 성장과 국민의 삶을 떠받쳐 온 국가 핵심산업인 만큼 이제는 청년들이 스스로 찾아오는 매력적인 산업으로 거듭나야 한다”며 “AI, 로봇, 드론 등 첨단기술을 적극 도입해 생산성과 안전을 동시에 혁신하고, 스마트 건설을 통해 미래 경쟁력을 확보해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “정부가 추진하는 4000조원 규모의 3대 메가 프로젝트는 건설산업이 한 단계 더 도약할 수 있는 역사적인 기회”라며 “과감한 규제개혁과 전략적 투자, 제도적 지원을 통해 건설산업을 대한민국 미래 성장의 중심축으로 만들어 가야 한다”고 덧붙였다.

이날 건설산업의 각 분야에서 큰 공로를 세운 건설인 107인이 정부 포상 및 각종 표창을 수상했다. 금탑산업훈장은 조인호 해광이엔씨㈜ 대표이사가 수훈의 영예를 안았다. 은탑산업훈장은 최길학 서림종합건설㈜ 대표이사와 최상대 대도토건㈜ 대표이사가 각각 수상했다. 동탑산업훈장은 장흥수 영신종합건설㈜ 대표이사, 이사철 ㈜선진에이엔에프 대표이사가 각각 수상했다.

이외에도 손동찬 주식회사 대호종합건설 대표이사 등 3인이 산업포장을 수상하였으며, 강진산 선우건설㈜ 대표이사 등 6인이 대통령 표창을, 김현호 인스산업개발㈜ 대표이사 등 6인이 국무총리 표창을 받았다.