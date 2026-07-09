‘장윤기 사건’ 항의 방문…출입 제한 소동

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오후 장윤기 살인사건 수사 과정의 경찰 유착 의혹에 대해 항의하기 위해 광주경찰청을 방문했다. 김영근 광주경찰청장과의 면담은 무산됐다.

장 대표는 이날 한성숙 국무총리와의 접견 일정을 취소하고 박준태 비서실장, 신동욱 최고위원, 경찰 출신인 서천호 의원, 김장겸 의원 등과 함께 광주경찰청을 찾았다. 이들은 김 청장과의 면담을 요구했으나 청사 출입이 제한되면서 약 1시간가량 경찰과 대치했다.

장 대표는 “국민 여러분께서 지켜보셨을 것이다. 이게 대한민국 경찰의 수준이고 양심”이라며 “이러니 국민의 생명과 안전이 지켜지지 않는 것이고, 피의자의 아버지가 경찰이라는 이유로 증거를 은폐하고 사건을 축소할 수 있는 것”이라고 말했다.

이어 “사건을 은폐하고 조작하려 했던 경찰은 저렇게 떳떳하고 당당하다”며 “그런데도 이재명 정부와 더불어민주당은 대한민국의 모든 수사권을 저런 경찰에게 넘겨주겠다고 한다”고 덧붙였다.

그는 “검찰의 통제를 받고도 사건을 은폐·조작하는데, 아무런 지휘와 통제 없이 경찰이 무소불위의 권력을 행사하도록 만들겠다는 것”이라며 “오늘 현장을 보며 경찰이 보완수사권 없이 수사권을 독점하게 되면 그 피해는 결국 국민에게 돌아갈 것이라는 결론에 이르렀다”고 밝혔다.

서 의원은 “국민을 대표하는 헌법기관인 국회의원들이 사건 경위를 확인하러 왔는데 청사 안으로도 들이지 않는다”며 “이런 식의 처신이 수사 과정에서 제기된 증거인멸 의혹과 무엇이 다르냐”고 주장했다.

김 의원은 “이러니 경찰이 정권의 충견이라는 비판을 받는 것”이라며 “청장이 우리 온다는 소리를 듣고 도망간 것 아니냐”고 비판했다.

광주경찰청은 사전 협의가 이뤄지지 않은 방문이었다는 입장이다. 김 청장은 당시 집중호우 현장 점검을 위해 외부 일정을 소화 중이었던 것으로 알려졌다.