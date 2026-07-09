H-Safe 오픈이노베이션 데모데이 개최 기술 검증, 사업화 등 혁신기업 성장 지원

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 건설안전 분야 혁신기술의 현장 적용을 확대하고 건설산업의 오픈이노베이션 생태계 조성을 위해 스타트업과의 협력을 강화하고 있다.

현대건설은 8일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스 서울(SVC Seoul)에서 ‘2026 에이치-세이프(H-Safe) 오픈이노베이션 데모데이’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 건설 현장 안전문화 확산과 안전 혁신기술의 현장 적용을 촉진하기 위해 마련됐다. 지난 3월 ‘2026 H-Safe 오픈이노베이션 챌린지’를 통해 선발한 스타트업과 현대건설이 기존 오픈이노베이션 프로그램을 통해 발굴한 건설안전 혁신기업 등 총 12개사가 참여해 기술과 협업 성과를 소개했다.

‘H-Safe 오픈이노베이션 챌린지’는 정부와 지자체, 민간 건설사가 함께 건설안전 분야 혁신기업을 발굴하고 우수 기술의 현장 적용을 확대하기 위해 올해 처음 마련한 오픈이노베이션 프로그램이다.

이번 데모데이에서는 안전혁신기술, 안전장비, 안전문화, 보건·환경 분야를 중심으로 스타트업 기업설명회(IR) 피칭과 현대건설 협업 사례 발표가 진행됐다. 행사장에는 참여기업 전시부스를 함께 운영해 혁신기술을 소개하고 건설업계와 투자기관 간 비즈니스 미팅 기회도 마련했다.

참여 기업은 ‘2026 H-Safe 오픈이노베이션 챌린지’를 통해 선발된 스타트업 7개사 중 ▷크랩스 ▷무아브모션 ▷엔키아 ▷건설파트너 ▷비욘드알▷휴먼앤스페이스 등 6개사와, 지난해 창업도약패키지 등을 통해 선발돼 현대건설과 협업 중인 ▷거비메타 ▷성웅피앤씨 ▷새임 ▷씨테크솔루션 ▷스위트앤데이터 ▷실리콘큐브 등 총 12개 스타트업이다.

이날 행사에서는 씨테크솔루션과 실리콘큐브가 현대건설과의 협업 사례를 발표하며 각각 모바일 기반 다국어 안전보건교육 플랫폼과 건설장비 번호판 인식 및 자동점검 시스템의 현장 적용 성과를 공유했다.

현대건설 관계자는 “이번 데모데이는 건설안전 분야 혁신기술을 보유한 스타트업과 협업 성과를 공유하고, 건설업계와 창업 생태계가 함께 협력 방안을 모색하는 자리였다”며 “앞으로도 우수 스타트업과의 기술 검증과 현장 적용을 지속 확대해 건설안전 혁신 생태계 조성과 안전문화 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 최근 콘크리트 양생을 위한 에너지 사용을 획기적으로 줄일 수 있는 기술로 국토교통부의 녹색기술 인증을 받은 바 있다.