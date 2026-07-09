[헤럴드경제=양근혁 기자] 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 583일 만에 첫 유죄 확정 판결을 받았다. 윤 전 대통령이 받고 있는 총 8개의 재판 중 대법원에서 처음으로 나온 결론이다.
대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 9일 오후 2시 1호 법정에서 선고 재판을 열고 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받은 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다.
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입력 2026-07-09 14:14:11
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[헤럴드경제=양근혁 기자] 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 583일 만에 첫 유죄 확정 판결을 받았다. 윤 전 대통령이 받고 있는 총 8개의 재판 중 대법원에서 처음으로 나온 결론이다.
대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 9일 오후 2시 1호 법정에서 선고 재판을 열고 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받은 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다.
개인은 빚내서 사고, 외인은 빌려서 판다
국내 증시의 극심한 변동성 속에 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 ‘빚투(신용융자)’와 공매도가 큰 폭으로 증가하고 있다. 개인투자자의 신용융자는 역대급 수준으로 급증했고, 공매도 기반인 대차잔고 시장에서 특히 외국인은 대거 순차입을 기록 중이며 공매도 거래대금 역시 높은 수준을 유지하고 있다. 개미는 빚을 내면서까지 대형 반도체주에 투자하고 있고, 외국인
86세 전원주 “무거운 짐 내려놓고 떠나련다” 유서 공개…‘외도 남편’에게 쓴 편지 눈길
[헤럴드경제=장연주 기자] 86세 배우 전원주의 유서가 공개됐다. 전원주는 또 과거 외도한 남편에게 화를 내지 않고 대신 쓴 편지를 공개해 눈길을 끈다. 전원주의 안방에서는 돈 봉투와 다이아몬드 반지, 롤렉스시계 등이 우르르 나와 ‘짠돌이’다운 일상을 보여줬다. 전원주는 7일 자신의 유튜브채널에서 유서를 공개했다. 그는 안방을 정리하던 중 직접 쓴 유서를 발견하고 제작진 앞에 내놨다. 전원주는 “내가 유서까지 써놨다. 아플 때 쓰게 된다”고 했다. 제작진이 “쓰실 때 마음이 어떠셨냐”고 묻자 “울면서 썼다”고 말했다. 전원주는 지난 3월 빙판길에서 넘어져 고관절이 골절돼 인공관절 수술을 받은 적이 있다. 유서에는 “기쁠 때나 슬플 때나 함께 손잡고 걸어왔다. 이제 와서 생각하니 너무 미안하고, 유난히 쓴소리를 많이 한 나를 후회한다”고 써있었다. 또 “우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐 모두 내려놓고 떠나련다. 내 쓴소리가 너희들 인생에 좋은 밑거름이
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
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