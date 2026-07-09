86세 전원주 “무거운 짐 내려놓고 떠나련다” 유서 공개…‘외도 남편’에게 쓴 편지 눈길

[헤럴드경제=장연주 기자] 86세 배우 전원주의 유서가 공개됐다. 전원주는 또 과거 외도한 남편에게 화를 내지 않고 대신 쓴 편지를 공개해 눈길을 끈다. 전원주의 안방에서는 돈 봉투와 다이아몬드 반지, 롤렉스시계 등이 우르르 나와 ‘짠돌이’다운 일상을 보여줬다. 전원주는 7일 자신의 유튜브채널에서 유서를 공개했다. 그는 안방을 정리하던 중 직접 쓴 유서를 발견하고 제작진 앞에 내놨다. 전원주는 “내가 유서까지 써놨다. 아플 때 쓰게 된다”고 했다. 제작진이 “쓰실 때 마음이 어떠셨냐”고 묻자 “울면서 썼다”고 말했다. 전원주는 지난 3월 빙판길에서 넘어져 고관절이 골절돼 인공관절 수술을 받은 적이 있다. 유서에는 “기쁠 때나 슬플 때나 함께 손잡고 걸어왔다. 이제 와서 생각하니 너무 미안하고, 유난히 쓴소리를 많이 한 나를 후회한다”고 써있었다. 또 “우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐 모두 내려놓고 떠나련다. 내 쓴소리가 너희들 인생에 좋은 밑거름이