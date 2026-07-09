우리 바다 평균 표층수온, 관측 이래 최고 수준 국립수산과학원, 인공위성·정선해양관측 조사

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 국립수산과학원은 올해 상반기 우리 바다의 평균 표층수온이 관측 이래 가장 높은 수준을 기록했다고 9일 밝혔다. 해양온난화 우려가 커지고 있는 것이다.

수산과학원이 2001년부터 최근 26년간 인공위성을 활용한 자료분석 결과, 우리 바다의 올해 상반기 평균수온은 17.17℃로 지난해보다 1.17℃ 높았으며, 기존 최고를 기록했던 2020년보다도 0.52℃ 높은 역대 최고치를 보였다.

1968년부터 하고 있는 정선해양관측 조사(우리 해역내 수심 5m 207개 정점을 연 6회 수산과학조사선으로 하는 직접 조사)에서도 올해 상반기 표층수온은 15.34℃로 관측 이래 가장 높은 수준을 기록했다. 우리 바다 전역에서 해양온난화가 뚜렷하게 진행되고 있는 것이다.

올해 상반기 바다 수온이 높았던 주요 원인은 작년 하반기부터 높은 기온이 이어졌고, 올해 봄철 맑은 날씨가 지속되면서 태양에 의한 해수면 가열이 강화된 탓으로 보인다. 따뜻한 대마난류 유입이 평년보다 강하게 유지되면서 고온의 해수가 지속 공급돼 높은 수온이 유지된 것도 원인으로 분석됐다.

7월 현재 전세계 평균 표층수온은 20.98℃로 기존 최고였던 2024년보다 높은 수준이다. 우리 바다뿐 아니라 전세계 해역에서 해양온난화가 급격히 진행되고 있음을 보여준다.

권순욱 국립수산과학원장은 “기후변화 감시와 예측 고도화를 위한 과학적 역량을 더욱 강화하겠다”고 말했다.