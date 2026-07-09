글로벌 설계 역량 더해 경쟁력 차별화

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개발은 광명시 하안주공 6·7단지 재건축정비사업을 준비하며 미국의 글로벌 설계사 겐슬러(Gensler)와 협업을 결정했다고 9일 밝혔다.

광명 하안주공 6·7단지 재건축정비사업은 현재 2600여 세대를 지하 3층~지상 최고 44층, 20개 동 규모로 재탄생시키는 것으로 공사 규모가 1조원 수준에 이른다.

미국 샌프란시스코에 본사를 둔 겐슬러는 엔비디아 본사, 인천국제공항 제2여객터미널, 중국 상하이 타워(632m) 등 세계적으로 유명한 초대형 프로젝트를 진행한 설계사다. 겐슬러의 핵심 설계진은 협업을 위해 이달 8일부터 10일까지 IPARK현대산업개발 관계자들과 함께 직접 현장을 찾는다.

방문단은 현장 조사를 통해 단지 특성을 면밀히 분석하고, 광명시 최초의 해외 설계 도입을 위한 구체적인 청사진을 그릴 예정이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “3263세대의 매머드급 규모를 자랑하는 하안주공 6·7단지 통합 재건축은 사업 규모와 상징성 면에서 하안동 일대에 아이파크의 경쟁력을 가장 명확하게 보여줄 수 있는 곳”이라며 “일관된 브랜드 경험을 제공하며 보다 높은 가치의 주거환경을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 IPARK현대산업개발은 올해 1분기 연결 기준 매출 6739억원, 영업이익 801억원을 기록한 가운데 영업이익률이 약 5년 만에 분기 기준 두 자릿수를 회복했다.