2차 본회의서 5개 상임위원회 위원 선임

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시의회가 8일 제265회 임시회 제2차 본회의를 열고 제9대 전반기 상임위원회 위원을 선임했다.

제9대 전반기 의회는 이영해 의장과 홍성우 제1 부의장, 손근호 제2 부의장에 공진혁 의회운영위원장, 이장걸 행정자치위원장, 권태호 문화복지환경위원장, 백현조 산업건설위원장, 강혜순 교육위원장 체제로 출범했다.

행정자치위원회(5명)는 이장걸 위원장과 김대영 부위원장, 김기환·전영희·공진혁 위원으로, 문화복지환경위원회(5명)는 권태호 위원장과 권영애 부위원장, 이성룡·이은주·허희정 위원으로, 산업건설위원회(5명)는 백현조 위원장과 김남이 부위원장, 박용걸·노명환·이주언 위원으로, 교육위원회(6명)는 강혜순 위원장과 조성철 부위원장, 손근호·홍성우·안대룡·정나윤 위원으로 각각 구성됐다.

각 상임위원회 부위원장을 당연직으로 하는 의회운영위원회는 공진혁 위원장과 김대영(행정자치위원회), 권영애(문화복지환경위원회), 김남이(산업건설위원회), 조성철(교육위원회) 위원으로 구성됐다.