한병도 “함께 일 못해도 방해 말라” 정점식 “합리적인 토론 기회 달라”

여야가 원 구성을 두고 평행선을 달리고 있다. 국민의힘은 원 구성 협상이 이뤄지지 않았다며 보이콧하고 있으나, 더불어민주당은 독자적으로 상임위원회 일정을 소화하고 있다. 민주당이 검찰 보완수사권 폐지에 속도를 내면서 여야 갈등은 더 증폭되는 모습이다.

한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 9일 국회에서 열린 정책조정회의에 참석해 “국회법은 매주 목요일 본회의 개최를 원칙으로 하고 있다.

민주당은 조정식 의장께 오늘 본회의를 열어 계류된 민생법안을 처리해 주실 것을 강력히 요청했다”며 “국민의힘이 끝내 국회 정상화에 협조하지 않으면서 국민이 기다리는 민생법안 처리는 또다시 뒤로 밀리게 됐다”고 밝혔다.

한 원내대표는 “(국민의힘은) 어제 법사위 회의장에 몰려가 문 앞에 피케팅 시위와 기자회견을 하며 회의 진행을 방해했다”면서 “급기야 무리하게 회의장 진입을 시도하며 한바탕 소란을 벌였다. 함께 일하지 못할망정 방해는 하지 말아야 하는 것 아니냐”고 지적했다.

반면 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “우리가 법사위원장직을 요구하는 것은 권력을 나누어달라는 것이 아니다”라며 “국회가 국민을 위해 심도있는 논의를 거쳐 법안을 처리할 수 있도록 합리적인 토론의 기회를 달라는 것”이라고 반박했다.

정 원내대표는 또 “집권여당 강경파 중심으로 강성 지지층만 바라보면서 무리하게 법안을 처리하지 말고 국민을 위해서 신중하게 토론해 좋은 법안을 만들자는 것”이라고 강조했다.

여야는 검찰 보완수사권 폐지를 둘러싸고도 기존 입장을 굽히지 않으며 팽팽한 대치를 이어가고 있다. 민주당은 법사위를 중심으로 검찰 보완수사권 전면 폐지를 추진한다는 방침이다. 박균택 민주당 의원은 이날 KBS라디오에 출연해 “검찰의 보완수사권을 폐지하는 것을 당연히 원칙으로 하고 있다”며 “다만 폐지했을 때 생길 수 있는 부작용을 어떻게 막을 것인가 신중하게 지금 검토하고 있다”고 말했다.

이와 관련 장동혁 국민의힘 대표는 최고위원회의에서 “보완수사권이 없는 세상에서 구제도 못 받는 피해자들은 완전히 무너질 것”이라며 “최근 장윤기의 흉악무도한 여고생 강간 살인 사건은 검찰의 보완수사가 얼마나 중요한지 다시 한번 입증했다”고 지적했다.

정석준 기자