‘AI for Good Global Summit 2026’ AI시대, 신뢰 기본요소 체계 필요 강조

KT는 스위스 제네바에서 개최된 유엔(UN) 및 국제전기통신연합(ITU) 주관 글로벌 행사 ‘AI for Good Global Summit 2026’에 참여해 책임감 있는 AI(Responsible AI)와 글로벌 AI 표준 협력 방안 등을 논의했다고 9일 밝혔다.

KT는 ‘AI foundation: 모두를 위한 디지털 신뢰와 AI 인프라’ 라운드 테이블 세션에 참여했다. 이 세션은 산업·정부·표준기구 의사 결정자들이 참여하는 자리다.

올해 주요 주제는 ‘AI 시대의 디지털 신뢰와 모두를 위한 AI 인프라’다. 이 자리에서 KT는 에이전트 AI 시대의 ‘신뢰 기본 요소(Trust primitive)’ 확보 방안을 논의했다. KT는 신뢰 기본 요소에 대해 ▷누구의 에이전트인지를 말하는 ‘신원’ ▷허가 범위를 뜻하는 ‘동의’ ▷증명 여부를 뜻하는 ‘검증 가능성’을 말한다고 정의했다.

KT는 에이전트가 안전하게 행동하기 위해서는 신뢰 기본 요소 체계가 필요하다는 의견을 밝혔다. 또 이러한 체계를 마련하기 위해서는 기업과 국경을 넘어 작동하는 개방형 상호운용 표준이 구축돼야 한다고 강조했다. 중립적인 신뢰 인프라가 필요하다는 점도 덧붙였다. 이와 함께 KT는 UN에서 개최한 ‘글로벌 AI 거버넌스 대화’에도 참여해 AI 거버넌스 모범 사례와 협력 방안을 논의했다. 박세정 기자