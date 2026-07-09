한경협 ‘뉴K-인더스트리 포럼’ 출범식 류진 회장·문승욱 前장관 공동위원장 AI·에너지·서비스 등 신성장전략 제시

“뉴K-인더스트리는 향후 30년 앞을 내다보고, 산업구조를 근본부터 새롭게 설계하는 혁신 프로젝트입니다.”

한국경제인협회(한경협)가 인공지능(AI)과 에너지, 서비스 혁신을 축으로 한 새로운 산업 성장 전략을 제시할 플래폼 ‘뉴K-인더스트리 포럼’을 본격 추진한다.

제조업 중심의 성장 모델에서 벗어나 AI와 친환경, 서비스 경쟁력을 결합한 산업 구조 전환을 통해 대한민국 산업의 체질을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.

한경협은 9일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 ‘뉴K-인더스트리 포럼’ 출범식을 개최했다.

행사에는 공동위원장을 맡은 류진(사진) 한경협 회장과 문승욱 전 산업통상자원부 장관, 류제명 과학기술정보통신부 차관, 산업계·학계·연구기관 관계자들이 참석했다.

‘뉴K-인더스트리’는 한경협이 올해 핵심 아젠다로 추진하는 미래 산업 전략이다. 산업 전반의 AI 전환(AX), 녹색전환(GX), 서비스 혁신(SX) 세 가지 축에 이를 뒷받침할 제도·인프라 혁신(IX)을 더한 ‘3+1’ 성장 모델을 기반으로 한다. 한경협은 그간 경제를 견인해 온 전통적 ‘K-인더스트리’의 구조적 정체 현상이 일어나고 있다고 봤다. 반도체를 제외한 국내 제조업 생산이 정체되고 서비스 수출 증가율도 주요국보다 낮은 상황에서 기존 제조업 중심 성장 전략만으로는 한계가 있다고 진단했다.

류진 회장은 “뉴K-인더스트리 포럼은 대한민국 산업대전환을 선도한다는 사명감을 가지고 시작한다”며 “1983년 이병철 삼성 회장이 ‘2.8 도쿄 선언’에서 반도체 강국의 탄생을 알렸듯 이번엔 우리 포럼이 새로운 시대의 주춧돌이 되기를 희망한다”고 했다.

이어 “대한민국이 추격형 성장을 넘어 혁신형 성장을 이루기 위해서는 경쟁력 있는 제도·인프라 기반이 반드시 필요하다”고 당부했다. 이어 정부가 추진 중인 ‘3대 메가프로젝트’ 관련, 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 미래 핵심 산업 투자에 대해 속도감 있는 인프라 지원이 필요하다고 강조했다.

문승욱 전 장관은 “세계 경제는 자유무역 중심에서 기술과 공급망이 국가 생존전략이 되는 경제안보 중심의 새로운 경쟁 패러다임으로 전환되고 있다”며 “격변의 시기는 우리에게 위협인 동시에 세계 시장에서 새로운 레버리지를 만들어낼 기회다. 뉴K-인더스트리는 산업 경쟁력을 한 차원 높여 시장의 판도를 바꾸겠다는 실천 의지”라고 진단했다. 박지영 기자