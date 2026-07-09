건설·제조·레저 등 그룹 사업 분야와 스타트업 연계

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 대전창조경제혁신센터와 유망 스타트업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 협력체계를 구축해 첨단기술 기반 유망 스타트업을 공동 발굴·육성하기 위해 마련됐다. 건설, 제조, 레저 등 호반그룹 주요 사업 분야와 스타트업 기술을 연계하고, 기술사업화 기반을 강화하는 것이 핵심이다.

양 기관은 공동 프로그램 운영을 통해 스타트업의 실증(PoC) 기회를 확대한다. 사업 협력과 투자 연계도 함께 추진할 계획이다.

주요 협력 분야는 딥테크 스타트업 공동 발굴 및 육성, 오픈이노베이션 프로그램 공동 기획·운영·홍보, 투자유치 연계 및 후속 지원 등이다.

호반그룹은 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹사 사업 분야와 연계 가능한 유망 스타트업을 발굴한다. 이후 실증과 사업화 가능성 검토를 지원할 방침이다.

대전창조경제혁신센터는 유망 스타트업 추천과 보육 프로그램 운영, 실증·투자 연계 등을 맡는다.

앞서 호반그룹은 지난 4월부터 대전창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 프로그램인 ‘드림벤처스타 12기’ 지원사업에 파트너사로 참여해 왔다. 이번 협약을 계기로 후속 프로그램과 공동 사업을 확대하며 협력 관계를 강화할 예정이다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 “호반그룹은 다양한 사업 분야에서 혁신 기술을 보유한 스타트업과의 협업을 지속적으로 확대하고 있다”며 “이번 협약을 통해 유망 딥테크 스타트업의 성장을 지원하는 것은 물론, 새로운 사업 기회를 함께 만들어가는 상생형 오픈이노베이션 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.

박대희 대전창조경제혁신센터 대표이사는 “이번 협약을 통해 대전혁신센터가 보유한 지역 딥테크 스타트업 발굴 역량과 호반그룹의 다양한 사업 포트폴리오가 결합해 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다”며 “앞으로도 지역 딥테크 스타트업이 대·중견기업과의 협업을 통해 한 단계 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 호반그룹은 매년 혁신기술공모전을 운영하며 유망 스타트업 발굴과 사업화 지원을 이어가고 있다. 2020년부터 총 66개 기업에 약 19억원 규모의 사업화 자금을 지원하며 스타트업과의 상생 협력을 확대해 왔다.