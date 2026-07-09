현대차 첫 車기술 중심 팝업 개최 그랜저 신기술 개발 스토리 공개

“새로운 기술은 언제나 그랜저에서 시작됐습니다.”

현대자동차가 9일 서울 성동구 인포멀 스퀘어에 마련한 ‘더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어’는 일반적인 신차 전시장과 달랐다. 신차를 앞세운 홍보 공간이라기보다 차량 안쪽에 숨은 부품과 설계 과정을 꺼내 놓은 기술 설명회에 가까웠다.

현대차가 기술 개발 과정을 팝업 스토어 형식으로 공개한 것은 이번이 처음이다. 디자인이나 브랜드 경험 대신 ‘기술이 어떻게 완성됐는지’를 전면에 내세웠다는 점에서 이례적이다. 더 뉴 그랜저에 담긴 신기술을 고객 앞에 직접 꺼내 보이겠다는 자신감이 전시장 곳곳에서 고스란히 느껴졌다.

행사장은 1층부터 3층까지 더 뉴 그랜저의 핵심 기술을 따라 이동하는 방식으로 꾸며졌다. 각 층에서는 개발진이 직접 나와 ‘왜 이 기술이 필요했는지’, ‘어떤 문제를 해결했는지’를 설명했다.

단순한 기술 자랑이 아니다. 부품 하나, 수치 하나를 바꾸기 위해 어떤 고민과 시행착오를 거쳤는지 풀어낸 내용이 주를 이뤘다. 브로슈어에 담기 어려운 이런 뒷이야기는 이른바 ‘테크 덕후’들이 이목을 사로잡기에 충분했다.

가장 눈길을 끈 부분은 하이브리드 모델의 2열 리클라이닝 시트다. 보통 뒷좌석 시트를 젖히는 기능은 간단해 보이지만, 하이브리드차에서는 얘기가 다르다. 2열 시트 아래에 고전압 배터리가 자리 잡고 있기 때문이다. 시트가 뒤로 움직이면 배터리와 부딪힐 수 있고, 배터리 냉각 구조도 다시 짜야 한다.

홍석현 배터리설계2팀 연구원은 “이 프로젝트의 가장 큰 문제점은 시트 포지션의 변경 없이 시트와 배터리의 간섭을 피하면서 기존 가솔린 모델의 리클라이닝 시트 상품성을 유지하는 것이었다”고 설명했다.

하이브리드 특유의 진동을 줄이기 위한 설명도 이어졌다. 이성백 MLV전동화소음진동시험팀 책임연구원은 “하이브리드 자동차를 타보셨다면 모터로 조용히 달리다 엔진이 켜지는 순간 미세한 떨림을 느낀 경험이 있을 것”이라며 “개발자는 이것을 시동 이질감이라고 부른다”고 설명했다.

더 뉴 그랜저 하이브리드는 엔진이 다시 켜질 때 진동이 적게 발생하도록 엔진이 멈추는 위치를 미리 제어한다. 이를 통해 시동 진동을 최대 51% 줄였다는 설명이다.

2층에서는 승차감과 공력 개선 기술이 소개됐다. 개발진은 더 뉴 그랜저가 단순히 부드러운 차가 아니라, 노면 충격은 줄이면서도 고속 주행 때 차체가 안정적으로 느껴지도록 설계했다고 설명했다.

3층은 실내 경험을 바꾸는 기술이 주를 이뤘다. 스마트 비전 루프는 기존 파노라마 선루프보다 개방 면적을 약 42% 넓히고, 6개 영역의 투명도를 따로 조절할 수 있도록 했다. 정경수 기자