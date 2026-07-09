‘2026년 2분기 부산 관광업계 경기조사’ 발표 매출·수익성·관광객 등 전 분야 BSI, 기준치 상회

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산관광업계의 3분기 기업경기실사지수(BSI)가 기준치를 웃돌며 관광경기 회복 기대감이 크게 높아진 것으로 드러났다. BSI는 기업인들이 체감하는 경기동향과 앞으로의 전망을 설문 조사해 수치화한 경제지표다.

부산관광공사는 9일 지역 관광업계 관계자 404명을 대상으로 한 ‘2026년 2분기 부산 관광업계 경기조사’ 결과를 발표했다. 조사 결과 3분기에는 ▷매출 111.4 ▷수익성 109.4 ▷내국인관광객 103.0 ▷외국인 관광객 128.7 등 모든 분야에서 BSI가 기준치(100)를 넘었다.

직전 분기 대비 ▷매출(+13.7p) ▷수익성(+8.4p) ▷내국인관광객(+7.9p) ▷외국인관광객(+20.5p) 등 전 항목이 상승해 관광업계의 경기회복 기대감이 뚜렷하게 나타났다. 특히 외국인관광객 전망은 가장 높은 수치를 기록하며 관광시장 회복을 이끌 요인으로 부각됐다.

3분기 매출전망은 ‘확대’ 35.4%, ‘둔화’ 24.0%로 나타나 부정 응답이 전 분기보다 5.2%p 감소했다. 수익성도 ‘호전’ 31.9%, ‘악화’ 22.5%로 전 분기보다 악화전망이 4.2%p 줄며 경영여건이 개선될 것으로 전망됐다. 반면 인력현황은 ‘부족’이 34.9%로 전 분기보다 4.0%p 늘어 경기회복과 함께 인력난이 지속될 것으로 예상됐다.

관광객 수 전망은 내국인관광객 ‘확대’ 응답이 31.2%로 전 분기보다 4.2%p 증가했다. 외국인관광객 ‘둔화’ 응답은 18.3%로 소폭 감소한 반면, 내국인 관광객은 ‘확대’와 ‘둔화’ 응답이 함께 늘어 국내 관광시장에 대한 기대와 불확실성이 함께 나타났다. 하반기 외국인관광객 증가에 대한 기대가 커지는 가운데 국내 소비심리 회복여부에 대한 신중한 전망이 반영된 결과로 풀이된다.