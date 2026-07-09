[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 코요태 멤버 신지가 심각한 건강 상태를 전했다.

8일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘자기야. 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 신지와 남편 문원은 체질 검사를 위해 한의원을 찾았다.

신지는 근육량이 없다는 진단에 “충격받았다. 근육량이 이렇게 없다고? 그렇게 콘서트를 하고 춤을 추는데?”라며 믿을 수 없다는 표정을 지었다.

한의사는 “근육이 너무 없으니까 관절이 여기저기 아플 거다. 상당히 심각하다. 걸어 다니는 게 신기할 정도로 근육량이 아예 없다”며 “근육량은 12kg 정도 찌워야 하고 이 정도면 50kg 초반은 유지해야 한다”고 조언했다.

그러면서 “저체중에 마른 비만으로 나온다. 심각한 불균형”이라며 “상체 근력이 너무 없다. 팔과 어깨에 힘이 없으니까 자꾸 관절에 무리가 온다”고 덧붙였다.

이어 한의사는 “인바디 점수가 아예 안 나온다. 있을 수 없는 일”이라고 말하자 신지는 “이 정도일 줄은 몰랐다. 충격적이다”고 했다.

한의사는 “근육량이 적으면 신체 활성도가 낮을 수밖에 없다. 그래서 보면 나이는 40대인데 몸은 거의 50대 수준”이라고 말해 신지를 놀라게 했다.