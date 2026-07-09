상반기 ‘찾아가는 정비 기술 코칭’ 마무리 전기차·GM 최신 기술 및 고객 응대 교육

[헤럴드경제=권제인 기자] GM 한국사업장이 전국 서비스 네트워크를 대상으로 실시한 상반기 교육 프로그램을 통해 정비 품질과 고객 서비스 역량 강화했다고 9일 밝혔다.

GM 한국사업장은 올해 3월부터 운영한 ‘전국 서비스 릴레이 교육 프로그램’의 상반기 주요 정비 기술 및 고객 경험 교육 과정을 완료했다.

이번 프로그램은 전국 서비스 네트워크 전반에 일관된 서비스 품질을 정착시키고 GM 글로벌 표준에 맞는 통합 정비 교육 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 특히 전국 주요 권역을 순회하는 ‘찾아가는 정비 기술 코칭’ 방식으로 운영해 지역 정비사들의 교육 접근성을 높였다.

상반기 정비 기술 교육은 ▷전문 정비사 기술 향상 교육 ▷전기차 및 GM 차량 기술 교육 세미나 ▷기술 코칭 과정으로 구성됐다. 전문 정비사 교육에서는 차량 데이터 기반 고장 원인 분석과 GM 표준 정비 절차를 중심으로 현장 진단 능력을 높였고, 전기차와 최신 차량 기술 교육을 통해 변화하는 정비 환경에 대응할 수 있도록 지원했다.

정비 품질 개선이 필요한 서비스센터에는 현장 개선 과제를 바탕으로 진단 및 수리 역량을 강화하는 목적의 기술 코칭 교육을 실시했다. 이를 통해 전국 서비스센터 간 정비 품질 편차를 줄이고 고객의 재방문과 수리 지연을 최소화한다는 계획이다.

고객 서비스 향상을 위한 교육도 병행했다. 서비스센터 리셉션 직원과 현장 관리자 등을 대상으로 접수·상담·안내 등 고객 응대 역량을 높이는 교육을 실시해 서비스 품질 개선에 나섰다.

GM 한국사업장은 하반기에도 신입 정비사 입문 교육과 기술 코칭 프로그램을 이어갈 계획이다. 신입 정비사들이 GM의 표준 정비 절차와 서비스 품질 기준을 익혀 현장에 빠르게 적응할 수 있도록 지원한다.

구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “서비스는 고객이 우리 브랜드를 가장 직접적으로 경험하는 방식 중 하나이며, 전국적으로 그 기준을 높이는 것은 주요 과제”라며 “GM은 일관성, 전문성, 품질에 대한 분명한 의지를 통해 고객 신뢰를 얻는 서비스 네트워크를 구축하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

이어 “이러한 노력을 교육에만 그치지 않고 모든 고객 접점에서 고객이 GM에 기대하는 신뢰와 배려가 반영될 수 있도록 사람, 역량, 서비스 문화에 대한 투자를 지속할 것”고 덧붙였다.

한편 GM 한국사업장은 지난 6월 고객 서비스 가이드인 ‘GM 디퍼런스’ 교육도 전국 서비스 네트워크를 대상으로 실시하며 글로벌 서비스 기준과 최신 고객 서비스 트렌드를 반영해 나가고 있다.