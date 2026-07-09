아트파라디소도 세계 1000대 호텔 첫 선정

[헤럴드경제=강승연 기자] 파라다이스가 운영하는 파라다이스시티가 프랑스 글로벌 호텔·미식 가이드 라 리스트(La Liste)가 발표한 ‘라 리스트 호텔 2026’에서 3관왕을 차지했다고 9일 밝혔다.

파라다이스시티 호텔과 아트파라디소는 라 리스트가 발표한 ‘라 리스트 세계 1000대 호텔 2026’에 나란히 이름을 올렸다. 특히 아트파라디소는 올해 처음 리스트에 진입하면서 93.5점을 받아 파라다이스시티 호텔과 공동 6위에 올랐다. 특별상인 ‘스타일&디자인 호텔 어워드 2026’도 수상했다.

올해 리스트에 이름을 올린 국내 호텔은 총 16곳이다. 지난해(21곳)보다 선정 규모가 줄었다. 이 가운데 파라다이스는 파라다이스시티·아트파라디소 2곳을 올리며 국내 복합리조트의 경쟁력을 입증했다.

이번 성과는 파라다이스시티가 지향해 온 ‘아트테인먼트’ 기반의 차별화된 호스피탈리티가 글로벌 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 아트파라디소가 수상한 ‘스타일&디자인 호텔 어워드’는 뛰어난 디자인과 예술, 건축적 완성도를 갖춘 호텔에 수여되는 상으로, 올해는 전 세계 6곳만 수상했다.

파라다이스시티 관계자는 “라 리스트 호텔 2026에서 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소가 함께 인정받은 것은 파라다이스시티가 추구해 온 아트테인먼트형 호스피탈리티의 경쟁력을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.