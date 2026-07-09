[헤럴드경제=박연수 기자] KT알파가 지난 8일 창립 35주년을 맞아 2026년 경영전략 ‘SHIFT 2026’을 발표했다. AI와 데이터를 기반으로 한 ‘커넥티드 커머스(Connected Commerce)’ 기업으로 전환하는 것이 핵심이다.

이날 KT알파는 ‘SHIFT 2026’ 전략의 구체적인 실행 과제를 제시했다. 먼저 T커머스 사업인 KT알파 쇼핑은 단독 브랜드와 기획상품을 확대하고 모바일 중심 쇼핑 경험을 강화할 계획이다. 모바일상품권 서비스 ‘기프티쇼’는 고객 선택형 통합상품권을 내년 하반기 출시하고, 기업 고객 대상 서비스를 확대한다.

AI 전환도 가속한다. 고객과 상품, 콘텐츠 데이터의 표준화가 먼저다. AI 기반 검색·추천·개인화 서비스를 고도화하는 한편, 실시간 고객 경험을 강화하는 판매 서비스를 도입한다. AI를 활용한 업무 혁신을 통해 조직 생산성도 높인다.

KT그룹과 시너지도 확대한다. KT멤버십과 지니TV 등 그룹 자산을 커머스 사업과 연계하고 외부 제휴와 전략적 투자를 통해 성장 기반을 넓힐 계획이다.

박정민 대표이사는 “지난 수년간 다져온 수익성 중심의 체질 개선을 통해 2021년 34억원이었던 영업이익이 2025년 442억원으로 확대되는 등 ‘영업이익 13배 성장’이라는 압도적 성과를 달성했다”며 “탄탄해진 수익 기반 위에서 이제는 더 크게, 더 넓게 성장할 차례“라고 말했다.