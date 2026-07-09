신촌로터리 ‘다시 그늘목 1호’ 식재… 자연 그늘 조성사업 재개 민선 7기 ‘500만 그루 나무심기’ 잇는 ‘다시 500만 그루 나무심기’… 주민이 체감하는 생활권 녹지 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 지난달 25일 신촌로터리 교통섬(노고산동 31-123)에 대왕참나무를 식재하고 이를 ‘다시 그늘목 1호’로 지정, 도심 속 자연 그늘 조성사업을 본격적으로 재개했다.

녹지는 지표면 온도를 낮춰 쾌적한 생활환경을 만드는 데 중요한 역할을 한다. 실제 녹지가 1㎢ 늘어날 때마다 지표면 온도는 최대 0.25도 낮아지는 것으로 알려져 있다.

최근 폭염과 도심 열섬현상이 심화되면서 생활권 녹지 확충의 필요성이 커짐에 따라, 구는 자연 그늘을 확대하는 그늘목 사업을 다시 추진한다.

그늘목은 교통섬과 횡단보도 등 유동인구가 많은 공간에 큰 나무를 심어 자연 그늘을 제공하는 사업이다.

이번에 식재한 대왕참나무는 수관이 넓게 퍼져 보행 공간에 풍부한 그늘을 제공하는 수종으로, 그늘목 조성에 적합하다. 도시 열섬현상 완화와 미세먼지 저감, 탄소 흡수 등 다양한 환경적 효과를 기대할 수 있으며, 인공 그늘막과 달리 주변 경관과도 자연스럽게 어우러진다.

구는 민선 7기인 2019년 월드컵경기장 사거리와 상암사거리 등 주요 교통섬에 대왕참나무를 활용한 그늘목 8주를 식재하며 선도적으로 자연 그늘 정책을 추진한 바 있다.

이번 신촌로터리 식재는 그늘목 사업을 다시 이어가는 첫걸음으로, 구는 그 의미를 담아 이곳에 심은 나무를 ‘다시 그늘목 1호’로 이름 붙였다.

‘다시 그늘목 1호’를 시작으로 ‘다시 500만 그루 나무심기’를 본격 추진한다.

‘다시 500만 그루 나무심기’는 민선 7기 ‘500만 그루 나무심기’ 사업을 이어 생활권 녹지를 확대하는 사업이다.

당시 구는 ‘100만 그루 공기청정숲 조성’을 시작으로 서울시 자치구 최초 ‘500만 그루 나무심기’ 프로젝트를 추진해 총 227만여 그루의 나무를 심는 성과를 거뒀다.

민선 9기에는 이를 바탕으로, 체육시설뿐 아니라 생활권 녹지 확충이 주민 건강과 삶의 질 향상에 중요하다는 구정 방향에 따라 ‘다시 500만 그루 나무심기’를 단계적으로 추진한다.

그늘목 조성과 유휴부지를 활용한 가로녹지 확충, 1가구 1나무 심기 운동과 마을정원사 운영 등 주민참여형 나무심기를 확대해 주민들이 일상 가까이에서 자연과 휴식할 수 있는 도시환경을 조성해 나갈 방침이다.

유동균 마포구청장은 “그늘목은 단순히 나무 한 그루를 심는 것이 아니라 주민들이 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 도시환경을 만드는 사업”이라며 “민간기업의 사회공헌 활동과 연계한 민관협력 방식 등을 활용해 재정 부담은 줄이면서도 주민이 체감할 수 있는 생활권 녹지 확충을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.