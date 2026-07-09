韓美, 안보 분야 부문별 협의 가속화 “美, 한미 관세 합의 준수 의사 표명”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강경화 주미대사는 8일(현지시간) 한미 간 이견으로 외교·통상에 영향을 주고 있는 ‘쿠팡 문제’와 관련해 “양국 정부 간에는 이러한 현안들이 한미관계에 부담이 되지 않도록 안정적으로 관리해 나가자는 공감대가 형성돼 있다”고 밝혔다.

강 대사는 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 특파원 간담회에서 이같이 말하고 “미측과의 지속적인 협의를 통해 우리 정부의 입장을 분명하고 일관되게 설명해 나가겠다”고 했다.

대사관은 최근 미 하원 법제사법위원회가 쿠팡 관련 보고서를 작성하는 과정에서 한국 정부의 입장을 설명하고 관련 자료도 제출했다고 한다. 그러나 이 같은 설명에도 최종 보고서에는 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 공격하고 있다는 내용이 담겼다. 정부는 해당 보고서에 쿠팡 측의 일방적인 주장만 반영됐다고 보고, 사실과 다른 내용에 대한 반박 자료를 마련해 미측에 전달할 예정이다.

이와 함께 강 대사는 원자력과 핵추진잠수함(핵잠) 등 한미 간 안보 분야 합의와 관련해 “현재 차기 협의 일정 조율을 위한 소통이 진행되고 있다”며 “향후 부문별 협의를 가속화하기 위해 다양한 방식으로 미국과 수시 접촉을 추진해 나갈 예정”이라고 설명했다.

한미는 지난달 초 서울에서 첫 회의를 열고 핵잠 도입과 우라늄 농축을 위한 세부 사항을 본격 논의했다. 다만 당시 조선 분야와 관련해선 미측의 준비가 더 필요해 논의가 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 이에 우리 산업통상부와 미 상무부 사이 협의를 바탕으로 조선 분야 워킹그룹 가동 등 진전을 모색할 방침이다.

또한 강 대사는 도널드 트럼프 행정부의 무역법 301조 관세 조사를 두고 “우리로서는 기존 한미 관세 합의에 따라 양국 간 이익 균형이 유지돼야 한다는 점을 강조하고 있다”며 “미측도 한미 관세 합의를 준수하겠다는 의사를 표명해 오고 있다”고 말했다.

한편 한반도 문제와 관련해 강 대사는 “최근 미중 정상회담 계기 북미대화 재개 가능성에 대한 일각의 기대에도 불구하고 구체적인 진전은 없었다”면서 “우리 정부는 이달말 아세안 관련 외교장관회의의 북한 참석 여부와 메시지에도 관심을 가지고 주시하고 있다”고 했다.