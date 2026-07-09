[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령을 만난 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 1억 달러(약 1500억원) 규모의 지원과 관련해 감사의 인사를 재차 전했다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 8일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이 대통령을 만났다”며 “우크라이나는 한국과 생산적 관계를 구축하는데 관심이 있으며 양국에 필요한 사항에 대해 논의했다”고 밝혔다.

그는 이 대통령이 직접 설명한 지원 프로그램에 대해 “최근 한국이 1억달러의 포괄적 지원 패키지를 배정하기로 한 결정에 감사드린다”고 인사했다.

그러면서 “오늘 논의된 모든 사항을 철저히 검토하도록 제 팀에 지시했다”며 재차 “감사하다”고 전했다.

이날 나토(NATO) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라를 방문한 이 대통령은 젤렌스키 대통령과 처음으로 만나 정상회담을 가졌다.

두 정상은 이 자리에서 한반도 및 유럽 안보에 대해 논의했고 ‘우크라이나 전장 내 북한군 포로’ 문제에 대해 포로들의 자유 의사를 최우선으로 존중해 해결하겠다는 원칙에 합의했다.

이와 함께 우크라이나의 복구 지원을 위한 실질적인 경제·인도적 협력 방안도 논의 테이블에 올랐다.

우리 정부는 우크라이나에 1억달러 규모의 포괄적 지원을 약속했고 이 대통령이 이를 설명했다.

이 대통령은 “우리 정부는 우크라이나 국민들이 가장 필요로 하는 인도적 구호 지원을 지속할 것”이라며 “전후 우크라이나의 복구와 재건을 위한 국제사회의 공동 노력에도 대한민국이 주도적으로 동참해 나가겠다”고 했다.

이에 젤렌스키 대통령은 깊은 감사를 표하 “우크라이나의 평화와 회복, 전쟁의 조속한 종식을 위해 앞으로도 한국을 포함한 국제사회와 더욱 긴밀히 협력하기를 희망한다”며 “특히 우크라이나의 대대적인 전후 복구·재건 과정에서 세계 최고 수준의 인프라 기술을 가진 한국 정부와 기업들의 지속적인 관심과 적극적인 참여를 기대한다”고 했다.