우크라이나 복구·재건 위한 노력에 동참

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이재명 대통령은 8일(현지시간) 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석을 계기로 튀르키예 앙카라에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 첫 정상회담을 갖고 우크라이나 복구와 재건을 위해 한국이 크게 힘쓸 것을 약속했다.

먼저 이 대통령은 전날 마크 루터 나토 사무총장과의 만남에서 약속한 우크라이나의 평화와 재건을 위한 ‘대(對)우크라이나 1억 불 규모의 포괄적 지원 공약’에 대 설명을 전했다.

이어 우리 정부는 우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원을 지속하면서 우크라이나 복구․재건을 위한 국제사회의 노력에도 지속 동참해 나갈 것이라고 강조했다.

이에 대해 젤렌스키 대통령은 우리 정부의 지원에 감사의 뜻을 전하고, 전쟁의 조속한 종식 및 우크라이나의 평화와 회복을 위해 앞으로도 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다고 화답했다.

또 우크라이나의 재건 과정에서 한국 정부와 기업들의 지속적인 관심과 참여를 기대한다고 밝혔다.

또 양 정상은 우크라이나 내 북한군 포로 문제는 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다.

그러면서 한반도 및 우크라이나 정세와 관련 폭넓은 의견을 교환하고, 양국 관계의 발전을 위해 앞으로도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.