SK텔레콤 등과 MOU 체결 AI 기술 확산으로 나타나는 경제 영향 등 반영

[헤럴드경제=한영대 기자] SK가 설립한 사회적가치연구원은 9일 서울 SKT타워에서 SK텔레콤, 일본 소프트뱅크와 ‘인공지능(AI)·ICT(정보통신기술) 기업의 사회적가치 측정 및 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 AI·ICT 분야 사회적가치 측정 협력을 한 단계 고도화하고, AI 시대에 적합한 측정 방법론을 공동 개발하기 위해 마련됐다.

3개 기관은 향후 AI 기술 확산으로 새롭게 나타나는 경제·환경·사회적 영향을 반영한 사회적가치 측정 방법론을 개발할 예정이다. 또 공동 연구와 사례 발굴, 연구보고서 발간, 국제포럼 등을 통해 국제적으로 활용 가능한 사회적가치 측정 기준을 함께 만들어갈 예정이다.

3개 기관은 2024년에도 사회적가치 측정 관련 첫 업무협약을 체결한 바 있다. 당시 사회적가치연구원은 소프트뱅크 사업 특성을 반영한 사회적가치 측정 지표와 산식 개발을 지원했다. SKT는 ICT 산업에서 축적한 사회적가치 측정 경험을 공유하며 공동 연구를 수행했다. 그 결과 소프트뱅크는 경제·환경·사회 분야 14개 사회적가치 항목을 화폐가치로 측정하고 이를 자사 홈페이지를 통해 공개했다.

사회적가치연구원은 앞으로도 국내외 기업, 연구기관 등과의 협력을 확대해 사회적가치 측정 방법론의 국제 표준화를 추진할 방침이다. 특히 AI를 비롯한 미래 산업 분야에서 사회적가치를 객관적으로 평가·활용할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.

나석권 사회적가치연구원 대표이사는 “지난 2년간 SKT, 소프트뱅크와의 협력을 통해 사회적가치는 객관적으로 측정할 수 있으며, 기업의 의사결정과 지속가능경영에 실질적으로 활용될 수 있다는 가능성을 확인했다”며 “이번 두 번째 업무협약은 그동안의 성과를 바탕으로 AI 시대에 적합한 사회적가치 측정 방법론을 함께 발전시키고 글로벌 기준을 만들어가는 새로운 출발점이 될 것”이라고 말했다.

사회적가치연구원은 사회적가치 중심의 지속가능한 성장 생태계 조성을 위해 SK가 설립한 비영리 재단법인이다.