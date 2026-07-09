정보보안 향상 기여 유일한 단체 수상

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 지난 8일 ‘제15회 정보보호의 날 기념식’에서 부총리 표창을 받았다고 9일 밝혔다. 이는 대한민국 정보보호에 기여한 공로로 수상한 것으로, 롯데건설은 단체 중 유일하게 수상했다.

앞서 롯데건설은 2019년 대표이사 직속 정보보호 전담 조직을 신설하고 정보보호 최고책임자(CISO, Chief Information Security Officer)를 임명했다. 유관 기관 및 단체와 적극적인 협력 활동을 통해 사이버 보안 위협에 공동 대응하고, 정부 보안 정책에 맞춰 대내외에서 건설업계 정보보안 수준 향상에 이바지했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

뿐만 아니라 2017년 건설업 최초로 ‘정보보호 관리체계 인증(ISMS)’을 받기도 했다. 이후 2022년에는 분양, 입주, 하자관리, 임직원 정보관리 등 전 영역을 통합한 ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)’을 취득했다. 최근에는 인증 범위를 플랜트 운영 시스템까지 확대해 전사 IT시스템에 대한 정보보안 인증을 유지하고 있다. 지난 2024년부터는 정보보호 투자활동, 인력 등의 현황을 일반에 공개하는 정보보호 자율 공시에도 자발적으로 참여하며 보안 투자를 지속적으로 확대하고 있다.

롯데건설은 아파트 홈네트워크 월패드 해킹에 대한 입주민들의 사생활 침해 등 보안사고 예방을 위해 ‘홈네트워크 및 아파트 커뮤니티 시스템 통합 보안체계’를 구축하기도 했다. 망분리 시스템, 방화벽 등 다중 보안체계를 구축하고, 준공단지 대상 홈네트워크 보안점검을 실시하는 등 고객 주거 공간 보안을 위해 노력을 기울이고 있다.

사내에서도 매년 모든 임직원의 정보보호 인식 제고를 위한 교육을 실시하고 있으며, 대표이사 주재 정보보호위원회를 개최해 실질적인 정보보호 활동을 펼치고 있다.

롯데건설 관계자는 “이번 수상은 전 임직원이 정보보호 활동을 주도적으로 해 온 결실”이라며 “앞으로도 고객과 임직원의 소중한 개인정보를 철저히 보호하고, 나아가 사내외 전반의 보안체계를 더욱 확고히 다져 나가겠다”고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 공사대금채권을 활용한 자산유동화증권(ABS) 발행을 통해 3000억원 규모의 자금 조달에 성공했다. 지난 5월 1차 발행에 이은 두 번째 발행이다.