실전형 창업 교육으로 사업계획 수립부터 발표까지 의료기기·AI 골프 코칭·밴드 플랫폼 등 혁신 아이디어 눈길…우수 청년 창업가 3명 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 청년들의 창업 역량 강화를 위해 운영한 ‘2026년 중랑구 청년 창업 아카데미’를 마무리했다.

이번 아카데미는 중랑구에 거주하거나 활동하는 19~39세 청년을 대상으로 5월부터 6월까지 중랑청년청에서 운영됐다. 기존의 정보 전달식 강의에서 벗어나 참여자들이 직접 창업 아이디어를 구체화하고 비즈니스 모델(BM)을 설계해 사업계획서를 완성·발표하는 실전 중심 프로젝트형 교육으로 진행됐다.

지난 6월 18일 열린 최종 사업발표회에서는 참여자들이 그동안 준비한 사업계획을 발표하고 전문가 및 동료 창업자들과 의견을 나누는 시간을 가졌다. 심사 결과, 시장성과 실행 가능성 등을 종합적으로 평가해 대상, 최우수상, 우수상 총 3명의 청년 창업가를 선정했다.

대상(상금 30만 원)은 ‘수액이 환자에게 도달하기 전 식지 않도록 환자 가까이에서 데우는 소형 의료용 가온기’를 제안한 임영철 참가자가 수상했다. 최우수상(상금 20만 원)은 ‘사용자의 신체 가동범위 데이터를 기반으로 스윙의 고질적 문제를 진단하고 교정하는 AI 골프 코칭 플랫폼’을 발표한 조민서 참가자가, 우수상(상금 10만 원)은 ‘밴드활동 통합 플랫폼’을 기획한 신동휘 참가자가 각각 차지했다.

구는 아카데미 수료생들을 대상으로 지속적인 창업 네트워킹과 정보 공유를 지원하고, 후속 창업 지원 프로그램과의 연계를 통해 지역 청년 창업 생태계 활성화를 이어갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “청년들이 참신한 아이디어와 실행력을 바탕으로 창업에 도전하고 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하며 지속적인 지원을 이어가겠다”며 “앞으로도 청년 창업가들이 지역에서 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.