‘그린 르노, 그린 미래’ 슬로건 “지역사회, 환경에 선한 영향력 행사”

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아는 지난 8일 부산공장 인근에서 임직원 100여 명이 참여한 가운데 ‘그린 르노, 그린 미래’를 슬로건으로 한 ‘R:GREEN 플로깅’ 행사를 성공적으로 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 부산공장에서 출발해 신호공단 인근 바닷가 앞 신호공원까지 이어지는 코스로 진행됐으며, 참가자들은 약 1만 보 가까이 이동하며 환경 정화 활동을 펼쳤다.

특히, 니콜라 파리 대표이사와 주요 임원진을 비롯해 르노코리아 임직원들이 함께 참여해 의미를 더했다.

르노코리아 니콜라 파리 사장은 행사 직후 “이번 플로깅은 임직원들이 원팀 정신으로 함께 지속가능한 미래를 위한 가치를 실천한 뜻깊은 활동이었다”며 “앞으로도 작은 실천을 이어가며 지역사회와 환경에 선한 영향력을 미치는 기업으로 나아가겠다”고 말했다.

르노코리아는 앞으로도 지속 가능한 미래를 향한 실천을 이어갈 계획이다.

한편, 르노코리아는 최근 하이브리드 전 차종을 경험할 수 있는 ‘헬로우, 하이브리드 이테크’ 캠페인을 운영하는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅을 펼치고 있다.